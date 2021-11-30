5449 元/6159 元，苹果 iPhone 13 128G/256G 京东限时抢购

IT之家 11 月 30 日消息，京东自营苹果 iPhone 13 系列直播专享优惠，128G 版 5449 元起、256G 版 6159 元起，限时抢购手慢无：

iPhone 13 系列机型采用时尚的平面贴合设计，加入了苹果独有的多层纳米金属陶瓷工艺，支持 IP68 级防水，镜头采用对角排列，并带来了五种新配色：粉色、蓝色、午夜、星光色（上图）、红色。

当然，外观方面最大的变化还是刘海，苹果 iPhone 13 系列的 TrueDepth 摄像头经过重新设计，足足缩小了 20% 的空间。

此外，iPhone 13 系列内部采用了全新设计，从而实现了多种新功能以及带来了更大的电池。

IT之家了解到，苹果 iPhone 13 和 13 mini 采用 Super Retina XDR OLED 屏幕，亮度提升 28%，达到 800 尼特、1200 尼特峰值亮度，支持 Dolby Vision、HDR10、HLG 等。

苹果 iPhone 13/Pro 系列以及 iPad mini 6 搭载了全新的 A15 仿生处理器，采用台积电 5nm 工艺，集成了近 150 亿颗晶体管，全新 6 核心设计（2 个大核 + 4 个小核）以及 16 核神经引擎，不过 13/mini 是 4 核 GPU，图形处理速度比友商快 30%，CPU 强 50%。

A15 仿生芯片带来了更快的神经引擎、全新的图像信号处理器 (ISP) 以及计算摄影方面的大跃进，同时仍然支持多帧图像处理技术。

说完处理器再来看一下相机，苹果 iPhone 13 系列采用全新的“强大的摄像头”、下一代 ISP，拥有“最先进的双摄像头系统”。

据悉，iPhone13 和 iPhone13 mini 采用了后置双 1200 万双摄规格，主摄 1200 万像素，1.7um、1/1.7 英寸、f/1.6 光圈，进光量提升 47%。

iPhone 13 搭载的超广角镜头（5P）为 1200 万像素，120° 广视野。此外，去年顶配版的 Pro Max 独享的位移防抖功能今年直接普及到了 iPhone 13 全系中。

除摄影外，新一代 iPhone 录像性能也相当不俗。iPhone 13 系列带来了全新的视频功能，例如电影视频模式，除了可以实现虚化视频拍摄，还能在视频拍摄的过程中实现顺滑的虚化变焦；新增前后景景深切换的电影效果模式，可通过 AI 预判画面主体，进入画面或者扭头时可以智能切换画面焦点，当然也支持手动锁定对焦主体，而且支持实时杜比视界拍摄。

网络方面，新一代 iPhone 支持更强的 5G 网络，尤其是 iPhone 13 系列还通过定制天线和无线电组件进一步创新，从而支持了更多频段，再加上高通最新的基带，相信新款 iPhone 网络性能会有一定提升。

续航方面，iPhone 13 续航相较上一代增加 2.5 小时，mini 增加了 1.5 小时，而且支持智能数据切换模式，可以在没有 5G 的时候切换成 4G 提高续航，不过快充依然是 20W 略微可惜。

环保方面，iPhone 13 旨在最大限度地减少对环境的影响，包括使用经过回收塑料瓶制作的天线（行业首创），并且还在 MagSafe 磁铁、主板的焊材中、电池单元、主板电镀以及前置摄像头和后置摄像头的电线中使用 100% 回收金属。

其他方面，新款 iPhone 生态依然主打 MagSafe，苹果为 iPhone 13 提供了新颜色的皮革、硅胶和透明保护壳，还支持 Find My 全新 MagSafe 钱包。

官方总结：

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