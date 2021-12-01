小鹏汽车：11 月交付 15613 辆汽车，同比增长 270%

IT之家 12 月 1 日消息，继蔚来汽车和理想汽车之后，小鹏汽车也公布了 11 月份交付数据，11 月小鹏汽车总交付量 15,613 台，连续三个月实现单月交付破万，环比增长 54%，同比增长 270%。

在总交付创新高的基础上，11 月小鹏汽车三款在售车型 P7、G3i 和 P5 交付规模也分别再创新高。其中，小鹏 P7 交付 7,839 台，环比增长 30%，同比增长 187%；小鹏 G3 系列产品交付 5,620 台，环比增长 54%；于 10 月启动规模交付的小鹏 P5 交付 2,154 台。

2021 年初截至 11 月 30 日小鹏汽车累计交付 82,155 辆智能车，同比增长 285%；截至 2021 年 11 月底，历史累计交付达到 121,953 辆。

到今年年底，小鹏汽车计划销售门店的数量将超过 350 家，品牌超充站将超过 600 座，进一步加速拓展一二线城市以外的充电布局。

小鹏汽车美股盘前涨近 5%。

IT之家了解到，蔚来汽车 11 月汽车交付量达 10878 辆，同比增长 105.6%；理想汽车 11 月汽车交付量达 13485 辆，同比增长 190.2%。