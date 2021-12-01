佳能推出户外 4K 摄控一体机，无惧狂风大雨

IT之家 12 月 1 日消息，今天，佳能中国宣布推出实现远程视频制作的户外 4K 摄控一体机新品 CR-X500 和 CR-X300。

▲ CR-X500

▲ CR-X300

据介绍，这两款产品均是户外 4K PTZ（Pan、Tilt、Zoom，水平/垂直转动和变焦）摄控一体机，具备环境高耐受性，既可以确保高画质品质，同时还能提升拍摄工作流的效率，可以广泛应用于气象监测、户外体育赛事直播、野生动物拍摄、主题公园以及各类活动场地等多样化户外拍摄场景。

参数方面，CR-X500 和 CR-X300 户外摄控一体机均搭载了 DIGIC DV6 影像处理器并使用与专业摄像机相同的核心部件。两款设备均支持 4K 传感器的全高清超采样 HD 处理技术，能将 4K UHD CMOS 影像传感器获得的全部 4K UHD 像素信息应用到 Full HD 影像的输出中，使 Full HD 画质更加细腻。此外，CR-X500 和 CR-X300 不仅搭载了标准防抖功能，可实现垂直/水平旋转校正的 4 轴图像稳定，还配备了更强大的强力防抖功能，具有更强的校正效果，适合在长焦拍摄期间校正较大抖动。

CR-X500 搭载了 1.0 型 CMOS 影像传感器，采用了具有 4K 光学的 15 倍变焦镜头，支持从 25.5mm 广角端到 382.5mm 长焦端，在全变焦范围可以拍摄高质量的 4K/60P 视频。CR-X300 配备了 1/2.3 型 CMOS 影像传感器，还配备了具有 4K 光学的 20 倍变焦镜头，支持从 29.3mm 广角端到 601mm 长焦端，可拍摄和输出 4K 30P / 4:2:2 10-bit 高品质视频画面，能适用于从广角到超长焦范围的各种视频拍摄场景。在对焦方面，CR-X500 与 CR-X300 均配备了人脸自动对焦功能，且能支持多达 15 人的人脸检测；CR-X500 户外摄控一体机得益于佳能全像素双核 CMOS AF 技术，支持快速自动对焦并具有稳定的持续对焦性能，能满足每帧都需要 4K 高精度的各种拍摄场景。

在防尘、防水及防震性能方面，CR-X500 和 CR-X300 户外摄控一体机分别达到了国际电工委员会规定的防水和异物侵入防护 IP55 和 IP65 等级，两款设备同时配备了电动雨刮器并采用耐腐蚀材料，无需准备外壳便能够在强风和大雨的户外环境中使用，并能清晰稳定地捕捉图像。

佳能 CR-X500 和 CR-X300 摄控一体机分别将在 2022 年 4 月和 2 月开售。