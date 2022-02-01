一个免费填字游戏值数百万美元？2 个月火爆全球的 Wordle 被开天价，最初开发只为逗女友开心

一个小游戏，价值竟上百万美元？

最近，全球爆火的填字游戏 Wordle，有了新进展 —— 被《纽约时报》收购，价格在 7 位数。

它的玩法很简单，就填一个含 5 个字母的单词。可以说除了词汇量之外，无其他挑战性可言。

但就是这样一款游戏，在短短几个月内火爆全球。

且不说两个月内，玩家数量已经从几十个人到百万级别。苹果为了它忙着封杀，谷歌为了它专门设计了页面彩蛋。

现在《纽约时报》也注意到了，宣布直接收购该游戏。不少网友并不看好这次收购，并认为这是一次破坏与摧毁。

即便官方称“一开始对新老玩家免费”，但仍有网友担心，这款游戏不久之后会转成付费制。

这意味着必须要成为订阅者才能免费？

来看看这究竟是怎么一回事。

（ps，拉至文末有游戏链接，拿走不客气~）

全球百万玩家挑战同一道字谜

Wordle 这款游戏，最早于去年 10 月上线，由软件工程师 Josh Wardle 开发。

Wardle？Wordle？

确实属本人开发无疑。

据称，Josh 开发这款游戏起初是因为疫情期间太过无聊想逗女友开心。

11 月 1 日这款游戏也仅才拥有 90 名用户。到上月中旬，这个数字增长到了 30 万。如今已经有全球数百万人都在玩这个游戏。

谷歌专门为它设计一个页面彩蛋，输入 Wordle 即可看到。

前段时间，苹果商店里还出现了大量恶意抄袭的 App。就在被网友和媒体指出山寨游戏后，苹果便立刻采取行动全部下架。

而纯属同名巧合的 Wordle！，也在短短 7 天之内被网友下载超过 20 万次，甚至跃居榜首。

开发者 Steven 还在推特上喊话：我 5 年前开发的游戏最近突然火了。

不过他表示，将同 Josh 一道将所得收入捐给慈善机构。以及，他也开始玩了起来。

现在这款游戏被《纽约时报》收购，虽然一些网友对此担忧，但本人确实表示此次收购非常自然。据本人声明谈及，游戏部分灵感来源正是《纽约时报》。

之后走向尚不可知，但此前之所以席卷全球。游戏中一些不寻常设置是关键原因所在。

首先，游戏很简单。玩家只需做的，就是填写一个有效的、5 个字母的单词，随后按回车键提交，但一共只有 6 次机会。

每轮猜测过后，表格颜色会变，来提示你跟正确答案之间的差距。

绿色，代表该字母出现的位置是正确的。

黄色，代表单词中含有该字母，但放错了位置。

灰色，则代表单词中没有任何该字母。

如果 6 次机会都没猜中，bhys（不好意思），那就只能等到明天了。

而且这个单词每日更新，不会重复！

每天只猜一个词，还这么多人玩，只要有人分享抄抄答案，不就很简单嘛~

但问题的关键就在这里，倒不是不允许传播，而是传播的时候是这样式儿的。

字母变成了颜色格。“Wordle 227”代表产品上线以来的第 227 道题（也即 227 天），后面的 n / 6 则是用了多少步猜中谜底。

每日限玩一次，每次只有 6 次机会，还不能随便抄答案…… 这一波 Wordle 属实在大气层~

S 开头的词汇最多

虽然设置如此“坑”人，但还是有些套路可循滴~

在此总结了一些玩家的秘籍，有的方法看起来确实很有用的亚子，有的甚至非常硬核。

首先来看看常规策略：

想玩好 Wordle，第一次填什么词是玩家们公认的解密关键。

于是，有人便根据《简明牛津字典》总结出的常见英文字母，整理出了一份适用于前两轮的起始词名单：

Notes → Acrid

Resin → Loath

Tares → Chino

Senor → Ducat

以上的 4 组方案，可以任选一个进行试验。

提出这一秘籍的玩家表示，一般按照这样的策略填写两轮后，都可以试出几个正确字母，然后就可以自己发挥了。

除了这种具体的攻略，还有人给出了一些参考建议：可以先试元音字母、再逐步锁定辅音字母。

我通常会从 adieu 这样的元音字母多的单词开始试，通常至少可以押中一个，有时甚至是两个。 在此基础上，我会继续尝试带有 T、S、R 等辅音的单词，有时还会在其中加一个字母 O。用这种方法，我一般第四次就能猜对答案。

也有人本身就是填字游戏迷。按照填字游戏的规则，越是常见的字母，得分点越低，所以他在玩 Wordle 时脑子里会最先想到那些得分低的字母。

我一般会用 atone、irate 这种词开头。

另外，他还总结了一个小 tips。那就是如果第二个字母确定为 H，下一轮便可以同时试一下 S 和 C，因为这两个字母出现在 H 前的概率非常高。

当然还有人察觉到了一个玩家们都容易忽视的问题：单词中的字母是可以重复出现的。

这位玩家表示自己玩了一个多星期后，才终于记住了这一点。

不过也有人很佛啦，表示：

不要给自己这么大压力。

所以他每天都是随心所欲地输入单词，换了种方式来享受游戏。

而除了以上这些“正向思路”的方法，还有人选择了一些硬核的逆向方法。

比如一位名叫 Robert Reichel 的程序员，就逆向破解了这一游戏。

通过浏览器的开发者工具查看游戏源代码，这位程序员发现每天的答案都来自于一个固定的单词表。关键变量是当天的日期。

这一变量将与“2021 年 5 月 19 日”相减，得到的数字将再经过一系列计算。依据此结果最后从词库中选择出当天的谜底。

而随着源代码被破解，不久后推特上便出现了一个账号，专门跑去给 Wordle 玩家回复第二天的答案。

每当它检测到有玩家晒 Wordle 答案，就会跑去留言。

这种欠打的行为当然招致了玩家们的联合抵抗，后来推特官方也对它做了封号处理。

不过值得一提的是，有人在查看了 Wordle 包含 2315 个单词的词汇库后发现，以 S 开头和以 E 结尾的词汇数量都遥遥领先。

OK，掌握了以上秘籍，现在你是不是也想上手玩一把 Wordle？

值得一提的是，Wordle 还设置了困难模式可以挑战，这种模式下就不能使用“乱蒙”的策略了。

比如猜测的第一个词是“story”，结果显示第一个字母 S 位置正确，R 包含在单词内，但是位置不对。

困难模式则要求下一次猜测的词汇必须以 S 开头，且带有 R；不能随便乱蒙一个毫不相干的词汇来押中其他字母。

如果在这一模式下猜对的词汇，最终战绩将被标星，可以暗戳戳地大秀一把“优越感”~

还是被玩坏了

除了一些正经玩法，还有些被玩坏了的。

比如，Wordle 查图：

有人直接开始作画了，还是每日一副。

还有一些官方也玩起了梗，比如 NBA 太阳队。

以及随处可见的 Wordle，在广告牌、店面、动漫等等。

一些国内爱好者也开发了汉字版 Wordle，有部首版、拼音版，以及成语版等等。

本文贴出了一个，可以试着挑战一下~

最后，感兴趣的旁友可戳下方链接~

有人猜出今天 Wordle 单词了吗？

游戏链接：

https://www.powerlanguage.co.uk/wordle/

汉语版链接：

https://pinyincaichengyu.com/