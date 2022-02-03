树莓派系统推出 64 位版本，更好支持 4GB 以上内存的硬件

IT之家 2 月 3 日消息，树莓派 Raspberry Pi 的官方操作系统 Raspberry Pi OS 此前一直是 32 位版本，近日，树莓派基金会宣布，其专为迷你 DIY 计算机设计的 Raspberry Pi OS 现已推出 64 位版本。

64 位的主要好处是内存超过 4GB 的硬件可以得到充分利用。在所有 Raspberry Pi 计算机中，Raspberry Pi 1、Pi 2 和 Zero 支持 32 位操作系统，而 Zero 2、Pi 3 和 Pi 4 都能够运行 64 位操作系统。

官方表示，由于一些闭源软件仅适用于 arm64 硬件，新推出的 64 位版本系统能够更好地运行这些软件。

IT之家了解到，Raspberry Pi OS 此前还宣布创建一个“新的”Debian 分支系统，并提供长期支持。该版本有以下特性：