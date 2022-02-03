首页
IT圈
辣品
设置
  • 日夜间
    白天
  • 主题色
投稿
订阅
软媒应用
首页 > 软件之家>Linux

树莓派系统推出 64 位版本，更好支持 4GB 以上内存的硬件

2022/2/3 17:20:29 来源：IT之家 作者：汪淼 责编：汪淼
评论：

IT之家 2 月 3 日消息，树莓派 Raspberry Pi 的官方操作系统 Raspberry Pi OS 此前一直是 32 位版本，近日，树莓派基金会宣布，其专为迷你 DIY 计算机设计的 Raspberry Pi OS 现已推出 64 位版本

64 位的主要好处是内存超过 4GB 的硬件可以得到充分利用。在所有 Raspberry Pi 计算机中，Raspberry Pi 1、Pi 2 和 Zero 支持 32 位操作系统，而 Zero 2、Pi 3 和 Pi 4 都能够运行 64 位操作系统。

官方表示，由于一些闭源软件仅适用于 arm64 硬件，新推出的 64 位版本系统能够更好地运行这些软件。

raspberry pi os 64-bit

IT之家了解到，Raspberry Pi OS 此前还宣布创建一个“新的”Debian 分支系统，并提供长期支持。该版本有以下特性：

  • 基于 Buster 的 Raspberry Pi OS 的先前版本

  • 硬件加速的 Chromium 被移除并替换为上游软件浏览器

  • Linux 内核分支于 5.10.y 并且只从 Linux 内核中获取安全补丁

  • 树莓派固件分支，只为现有产品提供安全和硬件支持补丁

下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：树莓派linux

软媒旗下网站： IT之家 辣品 - 超值导购，优惠券 最会买 - 返利返现优惠券 iPhone之家 Win7之家 Win10之家 Win11之家

软媒旗下软件： 魔方 旗鱼浏览器（极速内核） 云日历 酷点桌面 Win7优化大师 Win10优化大师 软媒手机APP应用