全新的苹果 Yas Mall Apple Store 零售店现已在阿布扎比开幕：令人惊艳的曲面玻璃幕墙

IT之家 2 月 5 日消息，据苹果官方发布，重新设计的 Apple Yas Mall 零售店位于优越的转角位置，现已面向顾客开放。

全新的 Apple Yas Mall 零售店位于阿布扎比热门购物地点，已于 2 月 3 日（周四）开幕。相比 2015 年开幕的原址，新零售店面积扩大了近一倍，为顾客提供了焕然一新的空间以了解并体验 Apple 最新的产品与服务，获取经验丰富的团队成员提供的有力支持，并参与 Today at Apple 免费课程。

“在面积扩大的 Apple Yas Mall 零售店开幕之际，我们的团队已经做好准备，欢迎阿布扎比极具多元化与创新精神的社区居民光临这个优美的新空间。”Apple 零售业务兼人力高级副总裁 Deirdre O’Brien 表示，“我们期待继续将 Apple 的精华带到阿联酋，在这一地区继承发扬我们的历史。”

零售店位于商场中心广场优越的转角位置，拥有令人惊艳的曲面玻璃幕墙，整个店面使用的玻璃高度总计超过 45 米。整个空间铺满了克里斯特白花岗岩地板与木质天花板，与世界各地的其他 Apple Store 零售店所用的材料相似。店内栽有六棵榕树，树木正上方是两扇大型天窗，自然光线透过天窗照进店内。访客可在零售店中央看到 Forum 互动坊与独立式 video wall 影像墙，这里是 Today at Apple 课程的举办场地。这些由 Apple Creative Pro 培训师主讲的每日课程为参与者提供创意灵感，讲授实用技能，并帮助参与者更好地了解和使用自己手中的产品。

访客可在零售店中央看到 Forum 互动坊与独立式 video wall 影像墙，这里是 Today at Apple 课程的举办场地。

顾客可以在店内四周的展示桌和 avenue 长廊体验 Apple 的产品与服务；了解适用于 iPhone、iPad、Mac 和 Apple Watch 的 Apple Trade In 换购计划；向 Apple Specialist 专家寻求购物支持。Apple Yas Mall 零售店的团队包括 100 名训练有素的成员，他们能以 33 种语言进行交流，代表着 32 个不同的国籍。自从原零售店 2015 年开幕以来，这支多元化的团队人数已经翻了近一番。其中超过一半的成员作为新零售店的团队，欢迎顾客光临全新的 Apple Yas Mall 零售店。

Apple 在本地区经营业务已超过 10 年，在阿联酋各地拥有超过 600 名团队成员。Apple 2015 年在阿联酋的首批零售店开幕至今累计已迎接了近 3000 万顾客。Apple 通过提供产品、软件与服务的上佳体验，持续实现着对本地用户的有力承诺。顾客可以使用阿拉伯语的软件与 App，在 Apple Music 中体验为他们量身定制的阿语内容，并在中东及北非地区的 14 个国家里使用本地化的 App Store。