苹果再改变，针对荷兰约会 App 第三方应用支付系统收取 27% 佣金

IT之家 2 月 5 日消息，苹果公司表示，在荷兰，它将对通过第三方支付方式在约会应用中的购买行为收取 27% 的佣金，以符合荷兰监管部门的裁决。

在其开发者支持网站的更新中，苹果公司表示，它将对在使用替代支付方式的约会应用程序中进行的交易收取 27% 的佣金，而不是通常的 30%。苹果公司表示，减少的佣金不包括该公司进行的税收收集和汇款的价值。

“与 ACM 的命令一致，被授予权利链接出或使用第三方应用内支付供应商的约会应用程序将向苹果支付交易佣金。在扣除增值税后，苹果将对用户支付的价格收取 27% 的佣金。这是一个降低的比率，不包括与支付处理和相关活动有关的价值。开发者将负责收集和汇出任何适用的税款，如荷兰的增值税（VAT），用于由第三方支付供应商处理的销售。”

这些细节是在苹果公司上个月宣布它将遵守荷兰消费者和市场管理局（ACM）的裁决，该裁决迫使该公司允许第三方支付服务为约会应用程序中的应用内购买付款。

苹果公司警告说，它将不会直接了解使用替代方法进行的购买，也无法协助用户处理退款、购买历史、订阅管理和其他问题，而这些问题通常是作为其自身应用内支付系统的一部分来处理的。

因此，使用新权益的开发者将不得不承担这些额外的责任，并被要求在苹果财政月结束后的 15 个日历日内向苹果提供每个月通过 App Store 销售的数字商品和内容的记录。

苹果公司的让步是在 ACM 于去年 12 月作出裁决之后作出的，该裁决认为，通过限制约会应用程序使用第三方支付方式，苹果公司正在从事“滥用市场力量”的行为。ACM 威胁说，如果苹果不允许约会应用提供其他支付方式，将对其处以每周最高 5000 万欧元的罚款。

尽管同意提供权益，但苹果仍在对 ACM 的裁决提出上诉，它认为这不符合 App Store 用户的最佳利益。苹果公司表示，它“担心这些变化会损害用户体验，并对用户隐私和数据安全造成新的威胁”。