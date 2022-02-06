Steam 一月硬件调查报告：RTX 3000 系列显卡终于杀入前十，中文用户占四分之一

IT之家 2 月 6 日消息，Steam 平台现公布了 2022 年一月份的硬件和软件调查报告，对玩家的电脑配置进行匿名调查、信息收集。

今年 1 月 Steam 上最多的显卡依然是 GTX1060 ，但占比略有下降，比 12 月减少了 0.4%。让后，Steam 排在第二位的 GTX1650 占比增长了 0.39%；30 系、20 系显卡的使用率普遍在下跌。

值得一提的是，Steam 硬件 Top10 的显卡中终于有了一款 30 系的显卡，那就是移动版的 RTX 3060，它的占比提高了 0.32%，目前总共为 2.06%。

此外，Steam 平台 1 月份操作系统的占比情况有较大变动，其中 Windows 10 64bit 系统占比下降了 3.92%，但它目前依然是玩家最常用的操作系统，而 Win 11（64 位）系统占比提高了 3.41%。

CPU 方面，份额最高的依然是 Intel 处理器，总占比 69.02%；不过 AMD 的份额依然在稳步增长，本月比 2021 年 12 月提高了 0.25%，目前总占比为 30.96%。

IT之家了解到，本月的 VR 头显设备中排第一的依然是 Oculus Quest 2，占比相比上月又提高了 6.39%，而 V社自家的 Valve Index HMD 排第二位，占比为 14.36%。

值得一提的是，Steam 平台中的简体中文玩家依然占比较高，目前份额为 24.14%。