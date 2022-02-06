揭秘北京冬奥开幕式烟花点火器：北理工重点实验室与中物院历时近一年合作研发

IT之家 2 月 6 日消息，2 月 4 日，北京冬奥会开幕式盛大开幕，绚烂的烟花在鸟巢上空绽放。

烟花的成功燃放离不开防爆团队的支持，北京理工大学爆炸科学与技术国家重点实验室黄广炎团队与中国工程物理研究院等单位合作，经近一年的设计研发研制出一款刚柔复合的便携式抗爆容器，可将爆炸能量全部吸收。

黄广炎教授对此表示，能够带领团队参与冬奥会的防爆工作感到非常自豪。

据公开资料，黄广炎乃湖南安化人，博士 / 博士后，剑桥大学访问学者，北京理工大学教授、博士生导师，机电学院副院长，爆炸科学与技术国家重点实验室副主任。研究方向为先进防护材料与结构、爆炸应急处置与防护、毁伤与弹药工程，曾获得中国教育部技术发明一等奖和中国国防技术发明二等奖各 1 项，并发表 EI / SCI 学术论文 30 余篇，获授权国防发明专利 10 余项；主持国家自然科学基金、国防预研和警用装备研制项目 10 余项。积极推进北京理工大学在战斗部、火炸药领域的相关基础研究与前沿技术研发条件的建设。

去年 10 月，在北京冬奥会迎来倒计时 100 天之际，北京理工大学也发布了科技冬奥最新研究成果，例如爆炸科学与技术国家重点实验室教授袁梦琦带领团队开展国家重点研发计划项目“冬奥会公共安全综合风险评估技术”课题二“生命线系统运行设施风险识别与评估技术”，重点负责专题“燃气管网安全运行风险识别与评估技术”和“城市生命线综合风险分析与动态评估技术”等等。

中国工程物理研究院就不需要过多介绍了，俗称九院、绵阳九院，创建于 1958 年 10 月，是中国的核武器研制、生产基地，重点研究方向则是物理学、力学与数学、化学与材料、信息学与电子工程等。