微软 Win11/10 免费工具集 PowerToys 0.55.1 发布：修复设置不保存等 Bug

IT之家 2 月 5 日消息，微软名为 PowerToys 的免费系统实用工具套件从 Windows XP 时代复活，并于 2019 年 5 月引入 Windows 10 系统。可以用于高级用户调整和简化 Windows 操作，以提高效率。IT之家了解到，通过与 Windows 10/Windows 11 shell 搭配使用，同时让用户可以自定义各个工作流。

微软在发布 v0.55.0 仅几天后就发布了 PowerToys v0.55.1，是解决一些问题的补丁，微软指出，需要安装这个补丁来修复 v0.55.0 中的问题，他们根据用户反馈认为这些问题对稳定性很重要。

下面是更新内容：

#15910 - 快捷键在禁用后保留了快捷指南、鼠标荧光笔、鼠标指针十字线的取值。这个 bug 已经存在一段时间，但随着使用共享代码路径的鼠标实用程序的增加，它才被注意到。

#15450 - 修复了一个设置不能正确保存的错误。这个 bug 是在 0.53 安装程序更新时引入的，现在已经在 0.55.1 中修复。

#15487 - 安装后，除非使用 dont-elevate 参数，否则 PT 不会自动以管理员身份启动。这个问题是在 0.53 安装程序更新时引入的，现在已经在 0.55.1 中修复。

#15869 - 删除了一个无用代码路径和未使用的 DLL。

#15885 - 鼠标指针十字线崩溃的竞赛条件错误。

#15348, #15488 - 帮助 wayfind 的小型用户体验修复。

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