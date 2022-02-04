Windows 功能体验包将获重用，微软将为 Win11 带来全新的实验性功能

IT之家 2 月 4 日消息，微软已经对 Windows 功能体验包进行了近两年的测试，但它的真正目的却不为人知。如果你现在使用的是 Windows 11，那么你之前可能已经下载并安装了两个体验包 ——Windows 特性和 Web 体验包。

但目前微软还没有充分利用好 Windows Feature Experience Pack 的真正潜力。WindowsLatest 报道称，Windows 体验包将从 Windows Core OS 中分离出一些功能或主要功能，因此微软无需发布新版 Windows 11 即可更新某些功能或引入对 Android 应用程序的支持。

到目前为止，Windows 体验包都是关于文件资源管理器、剪切工具和其他系统方面的小改进和 bug 修复。在一份新的声明中，微软确认 Windows 11 的 Insiders 频道将会更新，并提供新的实验性功能。

这些新功能将通过 Windows 功能、Web 和在线服务体验包 (Online Service Experience Packs) 在预览版构建之上发布。

微软表示:“我们将通过发布功能、Web 和在线服务体验包 (Feature, Web, Online Service Experience Packs) 来更新开发和测试渠道的功能和体验。”

微软将在 Windows 11 中启用一些实验性或隐藏的功能

有一些开发人员发现，微软在预览版本中有意禁用了一些特性。但微软现在希望为更多用户提供 beta 版功能，并分阶段试验某些功能，以监控质量和测试变化。

Windows 11 测试版功能

有很多功能可以通过体验包进行改进，例如，Windows Web 体验包的更新可以在 Windows 11 Widget 板中启用新功能。同样，微软也可以使用功能体验包 (Feature Experience Packs) 将更改推送到 Windows 设置中。微软将会测试更多用户的变化，以改善每个人的体验。

当然，没有人能保证开发渠道或体验包的变化最终会作为周二 Windows 补丁或功能更新的一部分面向所有人。IT之家曾报道，微软还表示，正计划让 Windows 11 测试人员测试、评估更多的功能，但这些功能可能永远不会发布。

本月晚些时候，微软将开始向公众推出 Android 应用程序、任务栏和其他改进。目前，我们还没有任何关于微软计划如何启用这些功能的信息。

此外，从今年开始，Windows 11 将进入年度功能更新计划。除功能体验包外，你还可以期待微软在 Windows 11 秋季更新中带来一些令人兴奋的功能。