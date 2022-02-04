微软：将测试全新实验性 Win11 功能，但可能永远不会发布

IT之家 2 月 4 日消息，据 The Verge 报道，在上周透露 Windows 11 将于 2 月带来 Android 应用、任务栏改进等比以往更大的更新后，微软现在正在详细说明了 2022 年全年进行 Windows 11 测试的计划。

IT之家了解到，微软表示，计划让 Windows 11 测试人员测试、评估更多的功能，但这些功能可能永远不会发布。

“Windows Insider 将会看到我们更依赖 Dev 通道，将其作为一个孵化新想法、开发长周期项目以及控制单个功能状态的地方。”Windows Insider 计划负责人 Amanda Langowski 解释道，“在某些情况下，这些概念永远不会发布，但通过更多的测试，我们可以更好地完善体验，并在 Windows 中提供真正让客户获得更多成就的解决方案。”

我们之前已见过一些类似的 A / B 测试。在微软将功能向测试人员更广泛地推出前，部分 Windows Insider 可访问该功能。

Langowski 表示：“我们也认识到，一些技术性更强的 Insider 人员发现，在我们测试的版本中，某些功能被故意禁用。”“这是经过设计的，这种情况下，我们只会与 Insider 交流有意让他们尝试并给出反馈的功能。”

Windows 11 测试的 Dev 通道现在将真正成为实验性功能出现的地方，而 Beta 通道则将包含更接近所有用户的功能。这可能意味着新功能如果更接近公布的话，甚至会首先出现在 Beta 通道中。

微软现在计划为 Windows 11 测试人员提供一个选项，可以从 Dev 通道切换到 Beta 通道，来避免更多正在进行的实验性功能。这可能与 2 月发布的新功能相吻合，包括 Android 应用支持、任务栏更改以及重新设计的记事本和媒体播放器应用。