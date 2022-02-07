密谋新功能！微软 Win11 将支持桌面贴纸

IT之家 2 月 7 日消息，微软 Windows 11 桌面正在获得一些新功能。根据在预览版中发现的参考资料，未来的 Windows 11 版本可能包括对壁纸贴纸的支持，这将是一种根据自己的喜好个性化桌面的新方式。

Windows 11 包括广泛的功能来定制外观。现在，你可以通过在浅色或深色模式之间切换来改变应用程序的外观和感觉。同样，你也可以使用强调颜色，使应用程序看起来更好，反映你的个性。或者你可以使用带有云母材料的应用程序，这是一种新型的透明效果。

用户也可以在 Windows 11 22H2 中用自定义图片改变桌面背景或使用 Spotlight 聚焦。微软现在正在开发一个名为“贴纸编辑器”（Sticker Editor）的新功能，这是一个预装的应用程序，帮助用户制作自己的贴纸，类似于我们在 Telegram 中的贴纸，并将它们添加到桌面壁纸中。

这个新想法将在 Windows 11 太阳谷 2 更新中提供。你将能够使用贴纸编辑器选择贴纸，并个性化它们的外观，并将它们添加到壁纸上。看来贴纸也会在所有壁纸中持续存在，但如果你使用幻灯片，它可能无法工作。

要在 Windows 11 上使用新的贴纸，你只需进入个性化设置，并滚动到底部，找到“贴纸”选项。正如你在截图中看到的，可以能够通过点击上下文菜单中的“编辑贴纸”选项来打开贴纸编辑器。

早期版本的贴纸将在即将到来的预览版中出现

最初，你可能发现没有很多的贴纸可供选择，但据了解，微软打算改进该功能，并根据反馈提供更多贴纸。微软很可能已经寻求 Office 设计师团队的帮助，以加强贴纸选项。

我们不知道这些贴纸究竟如何运作，但它们目前可能是静态的，而且不是交互的。另外，这并不是一些用户一直在期待的现代桌面小组件。

鉴于当前我们在 Nickel 分支的现有构建版本中调试运行过程时，该功能就会出现，预计不会花太长时间在 Windows 11 预览版中就可以尝试贴纸新功能。

贴纸功能在其他每一个信息平台上都有，目前还不清楚这对每天使用 Windows 11 的数百万用户来说是否会是受欢迎的补充。