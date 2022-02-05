我的世界即将变动，登录微软帐户才能玩《Minecraft：Java Edition》

IT之家 2 月 5 日消息，Minecraft 开发商 Mojang 工作室早在 2020 年底就表示，所有 Mojang 帐户将过渡到微软帐户。过渡的最后期限是 2022 年 3 月 10 日。这意味着《Minecraft: Java Edition》的玩家和那些在 PC 上使用 Minecraft Launcher 的玩家很快就需要有一个微软帐户。

直到最近，一些玩家仍然坚持使用他们的 Mojang 帐户来玩游戏。然而，到了 3 月 10 日，这种帐户将被停用。顺便说一句，玩《Minecraft: Java Edition》需要的微软帐户是免费的，而且过程相当简单。此外，《Minecraft》官方网站上的一篇博文指出，将 Mojang 帐户过渡到微软帐户为玩家提供了若干好处。

其中一些好处包括通过双重身份验证的额外安全性，将 Minecraft 宇宙中的不同游戏链接到同一帐户的能力，改进的家长控制，以及阻止聊天信息和邀请的能力。具体来说，微软帐户将允许访问 Minecraft: Java Edition、Minecraft：Bedrock Edition 和 Minecraft Dungeons 的启动程序，所有这些都是通过一个单一的登录过程。

除了过渡到微软帐户，在游戏体验方面没有其他变化。所有的游戏数据，包括用户名、进度、创作和皮肤都将被保留。

Minecraft: Java Edition 现在可以通过 PC Game Pass 获得，同时还有 Mojang 的其他 Minecraft 游戏，以及新的统一的 Minecraft Launcher。完成迁移过程的玩家将有资格获得免费的披风作为他们游戏中角色的奖励。玩家可以在任何时候兑换这件披风。然而，为了确保这个过程是无缝的，开发商建议在截止日期前创建一个免费微软帐户。