华为内部人士证实：公司仍处困难时期，但仍将拿出逾 500 亿分红

IT之家 2 月 7 日消息，据上海证券报报道，2 月 6 日，多位华为内部人士称，2021 年，虽然华为仍处困难时期，但公司仍将拿出逾 500 亿元人民币，为“奋斗者们”分红。

报道称，经多方求证，华为 2021 年度股票分红方案已经出炉：虽然处于困难时期，华为仍将继续实施股票分红，预计每股 1.58 元。

据了解，截至 2020 年 12 月 31 日，华为总股本约为 347.575 亿股，“过去一年是华为人员流动较大的一年，很多人才新加入华为，也有很多人从华为离职，华为增发了很多股份，也回购了很多股份，整体来看，总股本应该变化不大。”有接近华为的人士称。按每股 1.58 元分红计算，2021 年度，华为将拿出超 500 亿元给“奋斗者们”派红包。

IT之家了解到，据华为此前预测，2021 年全年实现销售收入约 6340 亿人民币，这一数据相比 2020 年将下降 29%。根据华为官网，华为投资控股有限公司是 100% 由员工持有的民营企业。华为通过工会实行员工持股计划，截至 2020 年 12 月 31 日，员工持股计划参与人数为 121269 人，参与人均为公司员工。

华为公司内部股权计划始于 1990 年，创始人任正非作为自然人股东持有公司股份，同时，任正非也参与了员工持股计划。截至 2020 年 12 月 31 日，任正非的总出资相当于公司总股本的比例约 0.90%。