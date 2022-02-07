消息称特斯拉计划开发自主 App 商店，打造软硬件“生态链”

北京时间 2 月 7 日消息，“知晓内情”人士透露，特斯拉可能正在开发类似苹果的应用程序商店，其可以让车主自己下载和安装应用程序，高仿苹果或 Android 的智能手机操作，打造特斯拉自主品牌的软硬件生态链。

据悉，去年 12 月，特斯拉车载界面升级至最新的 V11 版之后，车内触摸屏的底部位置出现了一个可自定义的图标栏。这就导致一些人猜测，埃隆・马斯克将在今年 1 月下旬最新的财报电话会议上宣布该应用程序商店计划，但这一幕并没有发生。

此前被认为“知晓内情”的特斯拉投资者 Sawyer Merritt 在推特上转发了已故苹果首席执行官史蒂夫・乔布斯介绍应用商店的视频，他还在转载的帖子中说到：“有传言说，类似的东西很快就会出现在带有以 T 开头的四个车轮的东西上。”

图注 1：Sawyer Merritt 发布的推文截图

图注 2：Teslascope 发布的推文截图

这条推文很快被 Teslascope 转发，这是一个与特斯拉旅行跟踪应用程序同名的推特帐户。该账号曾经发文称：“谣言已经传开了。自 2021 年 5 月左右以来特斯拉一直在开发自己的“应用商店”，并将在 Cybertruck 交付之前正式推出。我们期望在特斯拉的财报电话会议期间其会分享相关内容。要知道埃隆马斯克确实透露 2022 年将是特斯拉的软件之年。”有观点指出，马斯克在财报上曾经说到：“无论是在汽车还是在工厂方面，特斯拉既是一家软件公司，也是一家硬件公司，但这一点并没有被人们广泛理解。”

“软件年”的说法可能是指马斯克在特斯拉 2021 年第四季度财报电话会议上发表的评论，当时他表示全自动驾驶 (FSD) 软件将创造“特斯拉历史上所有资产类别中最大的价值增幅”。特斯拉首席财务官卡里・柯克霍恩 (Zachary Kirkhorn) 对此表示赞同。他表示：“随着 FSD 的快速发展，基于软件的利润最终将成为销售硬件所获得利润的有力补充。我认为特斯拉业务中的软件部分 ，才是真正需要关注的。”

业内专家表示，如果特斯拉推出应用商店，它可能会为这个开创性的电动品牌增添另一个有趣的方面，该品牌在其电动汽车系列中率先提出了“车轮上的软件”概念。