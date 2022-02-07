特斯拉电动皮卡 Cybertruck 原型新视频：配巨大雨刷，无门把手

IT之家 2 月 7 日消息，一段关于特斯拉电动皮卡 Cybertruck 的新视频刚刚在 Cybertruck Owners Club 俱乐部论坛上流出，这段视频很可能拍摄自得克萨斯州的 Gigafactory，也就是特斯拉计划生产这些大型卡车的地方。

这段视频可能是迄今为止最清晰的关于 Cybertruck 外观的视频，展示了 Cybertruck 原型的全部外观，视频显示该车配有巨大的雨刷并且没有门把手。

这段视频有三分钟多，没有声音，但有搞笑的字幕，可能是由工厂员工拍摄的，也可能是由穿着防护装备的游客拍摄的。

IT之家发现，视频中的 Cybertruck 原型车没有任何门把手，那怎么开门呢？根据字幕，只要用手机或钥匙卡敲击 Cybertruck 的一个传感器，就能使车门打开。这听上去很酷，但如果传感器坏了就麻烦了。

该车还有一个巨大的挡风玻璃和雨刷，后者看起来相当夸张，以至于一些用户希望它不会成为最终产品的一部分。

许多用户关注的另一件事是卡车的尺寸，许多人更喜欢它看起来很苗条的尺寸。然而，不锈钢的表面处理和奇怪的形状不太受欢迎，视频中的一个人甚至把它比作冰箱。当然，这只是一个原型，当车辆量产时，情况可能会发生变化。

特斯拉 Cybertruck 卡车的上市日期仍未确定，但今年应该是很难了，因为马斯克此前表示今年不会推出任何新车。