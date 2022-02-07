微软 Viva 月度活跃用户超 1000 万

IT之家 2 月 7 日消息，微软推出集成在 Microsoft Teams 中的员工工作体验平台 Viva 已经一年了，该公司刚刚分享了该服务背后的一些新数字。

微软现在说，Viva 现在有 1000 万月活跃用户。微软表示，在这 1000 万月度活跃用户中，包括 1000 名付费客户。这些人来自 Blum、Nationwide、Old Mutual、PayPal、REI 和联合利华等集团。而且，这些客户发送了超过 900 万个赞，每月有 480 亿个焦点小时被预订。

在一年的时间里，微软甚至从埃森哲 / Avanade、安永、毕马威、普华永道和塔塔咨询服务等公司招募了 200 多个 Viva 合作伙伴解决方案。但是，Viva 的未来是什么？在今天的公告中，微软详细说明了它正在与 LinkedIn 紧密合作，将 LinkedIn Learning 和 Glint 整合到 Viva 中。

去年 2 月份，微软正式发布 Viva 工作平台，旨在帮助企业进行远程工作。Viva 平台共分为四个模块：连接、见解、话题、学习。

连接模块就是常规的内部通信，员工可以在该模块中与其他同事一起远程交流办公。它还包含一个仪表盘，上面显示公司新闻、联系人、社区内容等等。

见解模块用于统计员工数据，管理人员可以从该模块收集员工的工作数据，对员工的生产力进行分析。微软也表示，该模块将尊重员工隐私，某些数据只能员工个人查看。

学习模块用来进行内部培训，管理人员可以在其中放置培训材料、课程和其他内容以供员工学习。

话题模块则可以视为公司内部的百科，它使用 AI 来组织内容，并且自动在主题卡片中显示文档、视频以及相关人员。