AMD RX 6950 XT 旗舰显卡最新爆料：频率提升至 2.5GHz，配备更快显存

IT之家 2 月 7 日消息，据 Videocardz 消息，AMD 将推出 RX 6900 XT 显卡的升级款 RX 6950 XT，GPU 频率更高，同时配备更快的显存。

据报道，靠谱爆料人士 Greymon55 称，AMD 即将推出的 Radeon RX 6950XT 的 GPU 频率可达 2.5 GHz 或更高，比现有型号高 250 MHz，比 RX 6900 XT 的水冷版还高一些。另外，RX 6950XT 的功耗也会更高，将达到 350W。

IT之家曾报道， RX 6950 XT 将是 AMD RX 6X50 XT 显卡发布计划中的第一款，预计会在 4 月发布，其他型号可能会在 6 月发布。消息称，该系列显卡将仍采用 7nm 工艺，显存升级为 18Gbps 型号，相比当前的 16Gbps 型号速度快 12.5%

在 CES 上，AMD 没有正式发布新款 RX 6X50 XT 桌面显卡，而是重点发布了更新款的移动 GPU。AMD 表示， 2022 年，AMD 超威卓越平台将随新的 AMD 锐龙处理器和 AMD Radeon 显卡解决方案的推出而持续壮大，并将带来 20 多款笔记本新品设计。

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