三星 Galaxy Tab S8 Ultra 真机照首曝光：刘海并不明显

IT之家 2 月 7 日消息，三星 Galaxy Tab S8 Ultra 平板电脑的首张谍照已经曝光，从照片来看，得益于超大屏幕，其刘海并不很明显。

三星 Galaxy Tab S8 Ultra 非常大，拥有宽大的 14.6 英寸显示屏，长宽比为 16：10，从照片来看其边框非常窄。

刘海只存在于 Ultra 机型上，因为其是唯一配备双前置摄像头系统的型号。根据爆料信息，每个前置摄像头的分辨率为 1200 万像素。此外，Galaxy Tab S8 Ultra 是 S8、S8 + 和 S8 Ultra 三款机型中唯一拥有如此窄边框的机型。

根据此前曝光的消息，全新的三星 GalaxyTab S8 Ultra 将配备一块 14.6 英寸 AMOLED 屏幕，分辨率为 WQXGA+，支持 120Hz 高刷新率。将搭载骁龙 8 旗舰芯片，拥有最低 8GB、最高 16GB 内存，搭配最低 128GB、最高 512GB 存储空间。将后置 1300 万像素主摄镜头 + 600 万像素副摄模组，内置 11200 mAh 的超大容量电池，并将支持 45W 快充。此外，该机的三围尺寸为 326mm×208.6mm×5.5mm，重 726g。

IT之家了解到，三星将于 2 月 9 日在 2022 年 Unpacked 展会上发布 Galaxy Tab S8 Ultra，届时 Galaxy S22 系列也将一同亮相。