苹果公司庆祝“心脏月”，鼓励换新购买 Apple Watch，额外提供 25 美元优惠

IT之家 2 月 7 日消息，为了庆祝“心脏月”，苹果公司向所有换购 Apple Watch 的客户提供 25 美元的额外优惠，以鼓励旧款 Apple Watch 的所有者升级到较新的型号。

在美国、加拿大、英国、意大利、西班牙、德国和阿联酋，25 美元的 Apple Watch 以旧换新优惠在 2 月 28 日前有效。苹果公司允许客户换购从 Series 1 到 Series 6 的 Apple Watch 型号，包括 Apple Watch SE。

为了帮助 Apple Watch 用户保持积极性，苹果公司提供了新的心脏月活动挑战，帮助各种健身水平的人把健康放在第一位，在 2 月 14 日在锻炼环中完成 30 分钟，以获得一个特别奖。同样从 2 月 14 日开始，为了帮助用户获得奖励并保持活跃，Fitness + 将推出 30 分钟活力锻炼的特别栏目，以激励用户获得每周的锻炼时间。

在 App Store 上，用户可以找到一系列应用程序，通过提供对其心率和活动水平的宝贵见解，帮助他们照顾自己的心血管健康。像 HeartWatch（Tantsissa）、Gentler Streak（Gentler Stories）和 Zones（Flask）这样的应用程序可以使用户通过访问个性化的锻炼、监测关键的心率指标和跟踪健康生命体征来优化其健身和整体健康。

在对苹果心脏和运动研究分享的活动数据进行的新的初步分析中，来自布莱根妇女医院的研究人员与美国心脏协会和苹果公司合作，在分析了大流行期间使用苹果手表记录的 1800 多万次锻炼后发现，研究参与者最依赖通过步行、骑自行车和跑步来获得活动时间。他们还发现，65 岁及以上的参与者实际上比他们的年轻人更有可能坚持下去，达到他们每周至少 150 分钟的活动目标。

在不同性别和年龄段中，心肺健康水平高于平均水平的参与者每周平均活动时间超过 200 分钟，而心肺健康水平高的参与者每周平均活动时间超过 300 分钟。

随着他的团队进一步了解这些活动趋势背后的科学以及它们与心血管健康的关系，苹果心脏和运动研究的主要调查员、心脏病专家和哈佛医学院医学教授 Calum MacRae 博士强调说：“我们对活动和心血管健康的了解大多是基于小型研究，指标有限，关于长期趋势的数据很少。苹果心脏和运动研究正在收集大量使用 Apple Watch 的参与者关于活动和健康的持续详细信息，这为研究人员提供了对 Cardio Fitness 的持续估计，这是心血管健康的既定测量。通过这项研究，我们能够分析活动和心肺功能之间的互动，并以以前不可能的方式跟踪趋势。我们预计，用如此丰富的研究数据集在这种规模下探索生理学将阐明健康和保持健康的问题。”

人们可以通过从 App Store 下载 Research 应用来了解更多关于苹果心脏和运动研究的信息。苹果公司还与其他研究机构合作，开展心脏健康研究，探索苹果手表如何帮助推动更多的科学发现。它们包括 Heartline 研究和大学健康网络的心力衰竭研究。

Apple Watch 用户可以更好地了解自己的心脏健康状况，并通过心电图应用、心律不齐通知、心率过高和过低通知以及心肺健康水平等强大工具的洞察力，提醒他们与医生讨论潜在的不正常情况。

对于那些刚刚开始锻炼并希望过上更健康生活的人，Fitness + 提供了针对初学者的锻炼，包括力量、HIIT、瑜伽、普拉提、舞蹈和核心等锻炼类型。培训师还在每次锻炼中示范修改，因此无论用户的能力如何，总有人可以跟随，而且锻炼或冥想可以短至 5 或 10 分钟，因此很容易开始。步行是世界上最健康的活动之一，可以随时随地进行，有缓解压力和改善心血管健康等好处。