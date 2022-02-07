解放双手，华为公开可佩戴导盲设备专利

IT之家 2 月 7 日消息，信息显示，近日，华为技术有限公司公开“导盲方法、装置和可佩戴设备”专利，公开号为 CN114002684A。

企查查专利摘要显示，本申请根据可佩戴设备发射的超声信号和接收的反射信号，确定设备与障碍物的相对位置关系；根据相对位置关系和设备方位传感器检测到的第一方位信息，对佩戴者进行导航。该方法能得到更为准确的障碍物位置信息，并且解放双手，提高用户使用的便利性。