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特斯拉去年在中国收入达 138.44 亿美元同比增长 107.8%，炒币血亏 1 亿多美元

2022/2/7 20:28:37 来源：IT之家 作者：问舟 责编：问舟
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感谢IT之家网友 石原里美幸福 的线索投递！

IT之家 2 月 7 日消息，特斯拉向美国证券交易委员会（SEC）递交 10-K 年报文件显示，2021 年特斯拉在中国市场收入达 138.44 亿美元，同比大增 107.8%。

IT之家了解到，特斯拉去年前三季度在中国市场收入为 90.15 亿美元，以此计算，去年第四季特斯拉在华收入为 48.29 亿美元。特斯拉在中国营收大增，主要得益于上海超级工厂的提产和交付量上升。

特斯拉表示：目前预计 2022 年和未来两个财政年度的资本支出将在 50 亿至 70 亿美元之间。

根据乘联会的统计数据显示，去年特斯拉在中国的交付量达到 484130 辆，占特斯拉全球 93.6 万交付量的 51.7%。目前中国是美国之外特斯拉最大的市场，占公司营收比例达 25.7%；美国依然是特斯拉的最主要市场，2021 年公司来自美国市场的收入达 239.73 亿美元，占公司总营收比例 44.55%。

此外，特斯拉公告显示，在截至 2021 年 12 月 31 日的一年中，由于公司比特币的账面价值变化，计提了约 1.01 亿美元的减值损失。截至 2021 年 12 月 31 日，特斯拉持有的比特币公允市场价值为 19.9 亿美元。

从此去公布的数据来看，特斯拉 2021 年全年：

  • 特斯拉共生产 930,422 辆汽车，交付 936,172 辆汽车。

  • Model S 和 Model X 车型的产量为 24,390 辆，交付量为 24,964 辆；

  • Model 3 和 Model Y 的产量为 906,032 辆，交付量为 911,208 辆。

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关键词：特斯拉电动汽车中国新能源汽车

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