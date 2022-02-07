特斯拉申请扩建得克萨斯超级工厂，新建电池正极厂房

2 月 7 日消息，据国外媒体报道，已在得克萨斯超级工厂园区内建设了一栋巨型厂房的特斯拉，提出了扩建这一工厂的申请，计划建设生产电池正极的厂房。

从外媒的报道来看，特斯拉是在当地时间 2 月 2 日，向超级工厂所在地奥斯汀提交申请文件的，他们提出的是工业用途设施及相关的改进，项目的名称为正极。

奥斯汀市目前已收到了特斯拉提交的申请文件，奥斯汀市的一名发言人透露，他确定是特斯拉的项目，是用于电池正极厂房的申请。

由于特斯拉在 2020 年 9 月份推出了能量密度和输出功率有大幅提升的 4680 电池，他们在得克萨斯超级工厂所生产的正极，可能就会用于生产 4680 电池，外媒在报道中也提到了这一点。

值得注意的是，在 1 月 26 日的财报分析师电话会议上，马斯克已确认得克萨斯超级工厂所生产的 Model Y，将配备结构性电池组和 4680 电池。如果新申请的电池正极工厂获批，未来特斯拉得克萨斯超级工厂生产的 Model Y，就将就近获得电池。

另外，特斯拉负责动力系统和能源工程的高级副总裁 Drew Baglino 透露，得克萨斯超级工厂已在安装相关的设施，加州工厂 4680 电池的产能也已有显著改善，他们每天都在生产 4680 结构性电池组，用于在得克萨斯所生产的电动汽车。