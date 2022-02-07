2021 年全球动力电池企业排名出炉，宁德时代连续五年登顶世界第一

IT之家 2 月 7 日消息，韩国市场研究机构 SNE Research 发布 2021 年全球动力电池装机量排行榜。

2021 年全球动力电池装机量前十名分别为：宁德时代、LG 新能源、松下、比亚迪、SK On、三星 SDI、中创新航（中航锂电）、国轩高科、远景动力、蜂巢能源。

数据显示，宁德时代去年在动力电池领域的全球装机量达到 96.7GWh，市场占有率为 32.6%，位列全球第一。据了解，这已经是宁德时代连续第五年登上全球最大动力电池企业的宝座。与 2020 年相比，其去年的市场份额增加了 8 个百分点。据 SNE 统计，截至 2021 年全球汽车电池供应总量为 296.8 GWh，是 2020 年的两倍。

今年 1 月，宁德时代发布业绩预告称，公司去年净利润预计在 140 亿元至 165 亿元之间，同比增长 150%-195%。这是自 2018 年上市以来的最高利润水平。

宁德时代最大的竞争对手 LG Energy Solution 在这份榜单中排名第二。这家韩国公司去年在汽车上装载了 60.2 GWh 的动力电池，市场份额为 20.3%。

据路透社报道，在 1 月份举行的新闻发布会上，LG Energy Solution 的 CEO Kwon Young Soo 表示，他预计该公司未来的市场份额将超过宁德时代，但没有透露具体时间表。

IT之家了解到，前十名中，比亚迪、中航锂电、国轩高科等 6 家中资企业入围，而比亚迪排名第四，市场份额为 8.8%。其他四家中资企业分别排名第七至第十位，市场份额合计为 7.2%。