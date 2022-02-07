古尔曼：虽然美国政府法案有要求，但苹果几乎没可能对 App Store 进行重大更改

IT之家 2 月 7 日消息，美国参议院司法委员会上周四（当地时间 2 月 3 日）审议通过了《开放市场法案》（提醒：法案并非法律），该法案将对苹果公司和谷歌等公司的应用商店进行侧载限制，禁止大型应用商店强制要求 App 开发者使用他们的支付系统。

相关人士认为，美国的这两部法案对于保护中小企业、保障消费者的公平选择权、恢复被扭曲的数字市场竞争等方面具有重要意义。

对此，苹果再次发声反对开放侧载，坚称侧载会导致诈骗和数据剥削泛滥。苹果公司美洲区政府事务负责人 Tim Powderly 给委员会成员发送了一封信，在信中反复强调了开放侧载的危险性。

Powderly 表示：“应用侧载将使坏人能够通过分发没有关键隐私和安全检查的应用程序来逃避苹果的隐私和安全保护。这些规定将使恶意软件、诈骗和数据剥削泛滥。”

▲ 新法案将强制苹果允许用户从 App Store 之外安装应用

IT之家了解到，该法案要求 iOS 允许应用侧载和安装替代性应用商店，这对于苹果的影响远甚于对谷歌的影响。

彭博社的马克・古尔曼表示：