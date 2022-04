微软：在 Win11 中更改任务栏位置并不重要

IT之家 4 月 9 日消息,微软昨日在 YouTube 上举办了一个 Ask Me Anything (AMA) 会议,工程和产品团队在线回答了有关 Windows 11 最新特性和功能的问题。

IT之家了解到,此次微软开发者讨论的主要内容之一便是如何将任务栏移动到屏幕顶部或侧面。但很不幸,微软认为移动任务栏还不够重要,而且很有可能,这个功能不会那么早推出。如果你一直在等待这个功能,可能需要做好长时间等待的准备。

众所周知,开始菜单和任务栏是 Windows 11 中最具争议的变化之一。微软在 Win11 开发过程中从头开始开发了任务栏功能。

因此,开发人员必须决定哪些功能需要排好优先级顺序,决定哪些功能需要首发亮相,哪些功能可以推迟,以及,哪些功能不值得努力。很显然,移动任务栏的选项属于最后一类。

长话短说,微软认为重新支持任务栏移动功能只是极少的用户的需求,而且开发工作量太大所以没必要先去考虑这一役问题。下面是微软产品主管 Tali Roth 对这种情况的解释:

当需要将任务栏移动到屏幕上的不同位置时,会遇到很多挑战。当你要把任务栏放在左侧或右侧时,对于所有的应用程序来说工作量是巨大的。 当你看数据的时候,虽然我们知道有一群人喜欢这种方式,欣赏它,但我们也意识到,与其他人相比,这群用户真的很少。因此,我们将继续专注于更多被吐槽的痛点问题。 当然,我们仍在关注这个问题,我们将继续寻求反馈,但目前我们还没有关于这一设定的计划或确切日期。

这种解释可以理解,毕竟在 13 多亿 Windows 设备中,微软需要不断地在满足粉丝无关紧要的功能需求和确保所有用户的实际体验之间取得平衡。通常情况下,微软做出的决定都是为广大用户群体服务的,哪怕会伤害一部分粉丝。

但有趣的是,关于任务栏的反馈与 Tali Roth 所说的有点出入。移动任务栏功能目前是获赞最多的一项反馈,至少有超过 17600 个点赞和 1200 条评论,数以万计的用户都希望微软重新支持任务栏移动这种比较实用的功能而非 UI。