郭明錤：苹果双 USB-C 充电器即将量产，出货有望达 200-300 万款

IT之家 4 月 9 日消息，9to5Mac 今天曝光了一款苹果可能即将推出的双口 35W USB-C 充电器。支持文件只在苹果网站上出现了很短的时间，但其中明确提到了未发布的充电器，但这似乎只是其中之一。

IT之家曾报道，天风国际证券分析师 @郭明錤 此前表示，苹果可能会在今年某个时候推出下一代氮化镓充电器，最高支持 30W 快充，并且采用全新的外形。

在今日的 35W 充电器被曝光后，郭明錤声称该项目“已接近量产”，预计今年出货量可达 200-300 万款。虽然它的发布时间目前还没有明确消息，但苹果肯定会在年底前推出。

苹果目前还没有推出双 USB-C 接口的充电器，因此这可能是苹果正在开发的产品。35W 可为各种苹果设备充电或供电，从 MacBook Air 到 iPad、iPhone、Apple Watch、HomePod。对于 iPhone 和 iPad，它的功能足以支持快充。

据报道，该充电器将支持以下模式：5VDC / 3A 或 9VDC / 3A 或 15VDC / 2.33A 或 20VDC / 1.75A，将提供最高 35W 的总充电功率，而不是每个 USB-C 口的 35W。

目前还没有关于这款配件何时推出的消息，

《郭明錤预测苹果今年将发布 30W 快充 GaN 充电器，采用全新外观设计》

《苹果 35W 双口 USB-C 充电器曝光》