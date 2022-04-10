苹果 Studio Display 用户反馈称最新版本 iOS 15 存在兼容问题，需要送售后维修

IT之家 4 月 10 日消息，众所周知，苹果 Studio Display 是一款搭载 A13 仿生芯片 + 64GB 闪存，运行 iOS 15 系统完整版的显示器，而用户也可以通过 macOS 上的系统偏好设置对其进行固件更新。

现有一些 Studio Display 用户在将其升级到最新版 iOS 固件时遇到了问题，然后 Apple 支持官方回应称他们可将显示器送到 Apple Store 或授权维修中心进行维修。

在 Apple 支持等论坛上，大量 Studio Display 用户报告说，当他们试图更新显示器的 iOS 系统时，他们收到了一个报错，“Apple Studio Display 固件更新无法完成。请于一小时后再试。如果问题仍然存在请联系苹果授权服务提供商。”

用户反馈称，重新连接显示器到另一个 Mac 和 / 或重新启动显示器都不能解决这一问题。苹果表示需要将他们的显示器送修。

此外，苹果还承诺将推出更新以尝试解决“网络摄像头质量不佳”的问题，同样的更新补丁也可能会解决用户尝试更新 Studio Display 时遇到的问题。

IT之家了解到，苹果 Studio Display 显示器在 A13 加持下，支持人物居中显示功能。

如果你在视频通话时来回走动，人物居中会将你保持在画面中间，让大家聊得更投入。如果有人加入或离开画面，镜头视角会相应扩大或拉近。

此外，人物居中还能和常用的视频会议 App 配合，令会议效果更佳。另外，A13 仿生芯片会与全部六个扬声器联手，为你呈现丰富细腻的影院级音场。

除了上述功能之外，苹果暂未为这款显示器提供更多 iOS 功能。毫无疑问，Studio Display 搭载的 A13 处理器、完整 iOS 功能和 64GB 闪存将更方便苹果在后期为其添加新功能。