AMD 新一代 RX 7700 XT 中端显卡爆料：达到 RX 6900 XT 水平

IT之家 4 月 10 日消息，“Moore's Law is Dead”在最新的一期视频曝光了一些关于 AMD 新一代中端显卡 RX 7700 XT 的消息。

▲ 现款 RX 6700 XT

据报道， RX 7700 XT 将采用 Navi 33 GPU 核心，RDNA3 架构，6nm 工艺打造。RX 7700 XT 将配备 8GB GDDR6 显存，128bit 位宽。

性能方面，RX 7700 XT 的光栅性能将达到 RX 6900 XT 的水平，光追性能超过 RX 6900 XT。但考虑到这款显卡的显存只有 8GB，它在高分辨率游戏中相比 RX 6900 XT 表现会差一些。

“Moore's Law is Dead”还分享了搭载 Navi 31 和 Navi 32 GPU 的高端 Radeon RX 7000 系列显卡的消息。他表示，这些高端显卡将采用 120mm 冷排液冷散热。

▲ “Moore's Law is Dead”

IT之家曾报道，在 2021 年第四季度财报电话会议上，AMD 首席执行官苏姿丰重申，下一代 Radeon RX 7000 RDNA 3 GPU 和 Ryzen 7000 Zen 4 CPU 都将在今年推出。作为参考，AMD RX 6000 系列显卡是在 2020 年 10 月底发布的。