英伟达声称其 Arm Grace CPU 超级芯片比英特尔 Ice Lake 快 2 倍，效率高 2.3 倍

IT之家 4 月 10 日消息，上个月，英伟达在 GTC 上推出了其最新的 144 核 Grace CPU Superchip，这是其第一款专为数据中心设计的基于 Arm 架构的 CPU 芯片。

英伟达之前并没有给出这款 CPU 的性能标准，不过曾提到领先 AMD 的 EPYC 强 1.5 倍，但具体什么都没有说。

Nvidia 加速计算业务部门副总裁 Ian Buck 的 GTC 演讲 PPT 现已曝光，外媒在其中发现了 Grace 与英特尔 Ice Lake 的基准对比。

英伟达声称，在 HPC 中常用的天气研究和预报 (WRF) 模型中，Grace 比英特尔当前的 Ice Lake 快 2 倍，能效高 2.3 倍。在 SPECrate_2017 基准测试中，它比 AMD 上一代 64 核 EPYC Rome 7742 处理器在快 1.5 倍，它将在 2023 年初发货时提供当今 AMD 服务器芯片两倍的能效，但实际上 AMD 那时已经有了更快的 EPYC Milan，而且大概率敌不过 AMD 明年发布的 EPYC Genoa。

此外，英特尔也将在 2023 年之前推出其 Sapphire Rapids 处理器，预计不会落后这款 Grace 太多。

IT之家了解到，Nvidia Grace CPU Superchip 是一款基于 Arm v9 架构的处理器，两个芯片共有 144 个内核，支持 Nvidia 的 NVLink-C2C 互连技术，可提供 900 GB / s 的吞吐量。

此外，该芯片采用 1TB 的 LPDDR5x ECC 内存，可提供高达 1TB / s 的内存带宽，是支持 DDR5 内存的其他数据中心处理器的两倍。

因此，这款处理器得益于这强悍的内存吞吐量，在上述 WRF 天气预报模型中具有相当的优势。

英伟达表示，其对 144 核 Grace 芯片的模拟表明，在天气研究和预报中，它的速度将比两个 36 核 72 线程的英特尔 Ice Lake 至强白金 8360Y 处理器高 2 倍并以及 2.3 倍的功效。