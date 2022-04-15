华纳兄弟希望加强 DC 游戏、电影 IP 输出，例如小丑、超人等

IT之家 4 月 15 日消息，由 Discovery 和 WarnerMedia 合并而成的 Warner Bros. Discovery 正在研究对 DC 娱乐公司在电影和游戏制作方面进行重大改革。

据 Variety，他们希望通过更具凝聚力的计划来最大化 DC 娱乐 IP 的价值，这将对小丑或哈雷奎恩等 DC 热门角色进行更多的押注，但华纳兄弟的高管们也希望看到更多的超人 IP 新作，毕竟后者自 2013 年的《钢铁侠》以来就再没有推出独立电影。

除了电影和电视外，华纳兄弟探索公司也在考虑提高 DC 娱乐公司旗下热门 IP 角色的游戏产量。目前 Discovery 旗下拥有华纳兄弟互动娱乐公司，该公司已经在开发三款基于 DC 宇宙 IP 的游戏:《哥谭骑士》(Gotham Knights) 正由 WB games Montréal 开发 (代表作《蝙蝠侠: 阿卡姆起源》)，定于 10 月 25 日发行;《自杀小队: 杀死正义联盟》正在由 Rocksteady 开发 (《蝙蝠侠: 阿卡姆起源》、《蝙蝠侠: 阿卡姆之城》、《蝙蝠侠: 阿卡姆骑士》)，计划于 2023 年初发行; 以及 Monolith Productions 正在开发的《神奇女侠》(代表作有《f.e.a.r.》、《中土世界: 暗影魔多》和《中土世界: 战争之影》)，目前还没有正式发布。

然后我们再来看看 WBIE 旗下的其他工作室，不过他们的选择其实非常有限。TT Games (《星球大战: 天行者传奇》) 正致力于乐高游戏超过 10 年；Avalanche Software 正在开发《霍格沃茨传奇》，预计将于 2022 年圣诞节期间发行，如果游戏获成功，他们可能会以此为基础进行更多开发。

华纳兄弟游戏波士顿 (Warner bros Games Boston)、圣地亚哥和旧金山则专注于手游的开发，而 WB Games 纽约目前似乎只是一家支持工作室。当然还有 NetherRealm Studios，他们似乎正在开发一款新的《Injustice》游戏; 但它似乎并不符合这个要求。

外媒认为，如果华纳兄弟真的想要挖掘更多基于 DC 娱乐公司 IP 的游戏，它可能需要考虑收购一些工作室或将 IP 授权给外部开发者。