苹果宣布首次在产品采用认证再生金，全新拆解机器人“Taz”公布

IT之家 4 月 19 日消息，苹果今日公布了在产品中增加使用再生材料的最新详情。公司首次在产品中采用了认证再生金，并将再生的钨、稀土元素和钴的用量增加了一倍有余。2021 年，苹果产品所使用的所有材料中，有近 20% 是再生材料，对可再生材料的使用率再创新高。

IT之家了解到，2021 年，苹果产品所使用的全部铝金属材料中，有 59% 来自再生资源。许多产品的外壳完全由 100% 再生铝金属打造。在实现 2025 年底前所有产品包装中彻底消除塑料这一目标的进程中，苹果也取得了重大进展。2021 年，塑料在全部包装材料中仅占 4%。从 2015 年至今，苹果在产品包装中对塑料的使用已减少了 75%。

此外，Apple 在 2021 年生产的产品还包括：

苹果今日公布了其最新的回收技术创新成果 ——Taz。据介绍，相对传统电子产品的回收，这台机器能够利用开创性的方式，提升材料回收效率。Taz 是一台利用类似粉碎机功能的机器，能够利用新技术从音频模块中分离磁铁，并回收更多稀土元素。苹果公司还进一步提升了其专利 iPhone 拆解机器人 Daisy 的能力，使其可拆解 23 种 iPhone 机型。同时，公司还免费将相关专利授权给其他公司和研发机构使用。另一台用于拆解触感引擎的机器人 Dave 则有助于回收高价值的稀土磁体、钨和钢。