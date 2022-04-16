郭明錤：苹果正积极申请复工，中国供应链需求旺盛

IT之家 4 月 16 日消息，苹果分析师 @郭明錤 表示，苹果正在尽最大努力与中国有关部门沟通，希望可以早日复工复产。据称，苹果目标是最早从下周开始重新开放因新冠疫情导致的关闭的供应商生产线。

不过，他也表示无法确定苹果能否成功，但这件事可以解释为什么苹果供应链在新冠疫情爆发后没有立即出现明显的砍单现象。此外，苹果目前积极的复工谈判态度也代表着目前大部分苹果产品依然需求旺盛，急需补充库存。

IT之家了解到，由于近期上海等地的疫情愈发严峻，大部分供应链遭受了停工停产或者物流受限等影响。华为消费者业务 CEO、智能汽车 BU CEO 余承东就在朋友圈发文称，如果上海不能复工复产，5 月之后所有科技 / 工业产业涉及上海供应链的，都会全面停产，尤其汽车产业。

他表示，4 月中旬开始，部分企业就已经开始因上海等封闭导致供应链断供停产了。如此持续下去，产业经济损失 / 代价将会很大。

据悉，上海市卫健委 15 日通报：2022 年 4 月 14 日 0—24 时，新增本土新冠肺炎确诊病例 3200 例和无症状感染者 19872 例，其中 307 例确诊病例为此前无症状感染者转归，2547 例确诊病例和 19494 例无症状感染者在隔离管控中发现，其余在相关风险人群排查中发现。