曝苹果 iPhone 14 Pro 仍会采用 10 年历史的 Lightning 接口，但传输速率更快

IT之家 4 月 18 日消息，idropnews 报道称，苹果今年仍将继续在其旗舰手机 iPhone 14 Pro 系列中 Lightning 接口，直到由 MagSafe 无线传输数据的无接口 iPhone 出现。

此外，@ShrimpApplePro 也表示，苹果将在 iPhone 14 系列上保留其专有的 Lightning 接口标准，并放出了相关的 CAD 设计图。

IT之家了解到，苹果的 Lightning 口首次于 2012 年的 iPhone 5 上推出，距今已有 10 年历史，而且自推出以来几乎没有任何改进。外媒指出，目前 Lightning 的传输速度只有 USB 2.0 的水平，可能无法满足用户需求。

此外，随着 iPhone13 Pro 开启 ProRes 时代，有时候你拍摄 1 分钟的 ProRes4K 视频就会产生 6GB 的文件，10 分钟视频体积就会达到 60GB，要是让你用现在的 Lightning 向 PC 传输文件时发现需要数小时可能会抓狂。

iDropnews 称，苹果 iPhone 14 系列今年仍然会用 Lightning，但他们的消息来源表明苹果正为 iPhone14 Pro（系列）支持 USB 3.0（协议），届时你就算用 Lightning 接口连接也可以获得较快的有线传输速度。

值得一提的是，对于这个 USB 3.0 速率，知情人士表示无法确认此功能是否会在 iPhone 14 和 iPhone 14 Max 这两款较低端的机型上出现，虽然苹果完全可以这么干，但以此强化与 Pro 系列两款的差异化似乎更合理。

对于苹果不想换用 Type-C 接口的原因，外媒也指出是由于利益问题。

当然，这也已经是老生常谈的话题了，毕竟苹果凭借这一个独家接口就可以向任何授权 Lightning 的产品的收费，不限于数据线、加密狗、支架等。苹果这些年来已经从这些授权中不知道赚了多少钱，所以它根本没打算终止该收入。

iDropnews 还表示，他们不认为苹果 iPhone 15 Pro 有望改变，但 iPhone 16 Pro 有可能会成为第一款无接口 iPhone 真无线手机。

从之前的爆料来看，今年将不会有“iPhone 14 mini”，也就是说非 Pro 和 Pro 系列都是一款 6.1 英寸和一款 6.7 英寸的机型，预计命名为 iPhone 14、iPhone 14 Max、iPhone 14 Pro、iPhone 14 Pro Max。

对于 Pro 与非 Pro 的不同之处似乎主要是在芯片（类似 A16 和 A16 Pro）、屏幕方面，还不清楚影像方面会有多大区别，预计非 Pro 版的 iPhone 14 机型将继续采用刘海设计，而苹果则会在更贵的 iPhone Pro 系列上采用更具辨识度的打孔屏设计。

《分析师：苹果 iPhone 14 Pro 屏幕由三星独供，其他 3 款机型都有 2~3 家供应商》