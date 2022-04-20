增长停滞用户流失，Netflix 警告要在全球打击账号共享行为

北京时间 4 月 20 日消息，Netflix 发出警告称，要在全球范围内打击账号共享行为。以后如果想借用家人、朋友、或者泛泛之交的密码恐怕没那么容易了。

按照 Netflix 的说法，在美国和加拿大估计有超过 3000 万户家庭使用共享密码进入并观看视频。在全球范围内可能有超过 1 亿家庭使用共享密码。

在季度股东信件中，Netflix 承认它有意放纵家庭外账号共享行为，因为这样能让用户对服务上瘾。但现在竞争越来越激烈，Netflix 希望那些使用共享密码的家庭付费观看。

截止 3 月 31 日的一季度，Netflix 付费会员流失 20 万，这是 10 多年来第一次流失。Netflix 甚至悲观预测二季度会流失 200 万订阅会员。目前 Netflix 在全球有会员约 2.22 亿。

为什么容忍账号共享？Netflix 联席 CEO 里德・哈斯廷斯（Reed Hastings）曾说，因为公司在没有采取强力行动的前提下仍然做得很好。多年来 Netflix 希望为品牌树立一个对消费者友好的形象，允许账号共享有助于塑造这样的形象。但现在形势变了，增长停滞，公司的态度也要改变。

年初时，Netflix 开始在智利、哥斯达黎加、秘鲁测试打击账号共享的新手段。Netflix 可能会在这些国家扩大打击范围，向那些在家庭之外共享密码的账户收取额外费用。至于在全球如何行动 Netflix 没有透露，它只是暗示最快 2023 年可能就有大变化。