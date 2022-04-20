Netflix 陷入泥潭，这位连续十年唱空奈飞的华尔街分析师证明了自己

北京时间 4 月 20 日早间消息，据报道，在华尔街分析师中，美国韦德布什证券公司的帕契特（Michael Pachter）简直是“声名狼藉”。帕契特一直唱衰美国视频网站 Netflix，即使 Netflix 业务出现火箭式增长（股价在过去十年也上涨了 2700%），帕契特也认为 Netflix 股价严重高估，估值存在泡沫。在推特（Twitter）的判断上，帕契特甚至遭到了本公司同事的批评。然而最近，帕契特对 Netflix 的看法发生了调整，在美股大盘下滑的背景下开始对 Netflix 轻微“唱多”。

在 2022 年第一季度，Netflix 的视频会员出现了令人意外的下跌，另外预计二季度会流失 200 万名会员。这样糟糕的信息，导致 Netflix 股价持续大跌。这样的新情况，让帕契特过去对 Netflix 股价的唱空显得不那么离谱。

帕契特今年 66 岁，他口无遮拦。在接受科技媒体采访时，他痛骂之前的一位老板，另外把 Netflix 早期给消费者邮寄影碟光盘的业务称之为“狗屎”。

帕契特在游戏直播网站 Twitch 开设了自己的频道，他也经常会对游戏出版商和游戏机市场进行高调点评。据悉，在过去七年里，“帕契特 Factor”栏目已经制作了 300 多期。

帕契特研究的公司中包括了 Netflix，当被问及以多高的频率和 Netflix 联席首席执行官哈斯廷和其他公司高管会面时，帕契特表示频率非常低。他认为，只有无事可做的华尔街分析师才会经常和上市公司管理层面谈。

作为韦德布什证券的分析师，帕契特早期关注一些位于美国南加州的公司，后来切换到了游戏出版商和家庭娱乐行业，其中包括 Blockbuster，以及当时还在租赁影碟的 Netflix 公司。

早期，帕契特给 Netflix 定出了卖出评级。他担心影碟租赁业务是否能够盈利，是否能持久。

帕契特表示，在影碟租赁领域，Blockbuster 和 Netflix 激烈竞争，两家公司都损失了大量资金，所以他认为 Netflix 迟早也会失败。2007 年，Netflix 转型到了网络视频领域，帕契特在 Netflix 宣布消息两个月之后上调了对 Netflix 股票的评级。虽然 Netflix 还没有盈利，当时他认为转型视频是明智之举，计划很大胆。

在后来几年里，帕契特一直对 Netflix 给出买入评级，一直到 Netflix 宣布分拆影碟租赁业务，注入到一家名为“Qwikster”的新公司中。

在接下来的十年里，帕契特一直看空 Netflix 股价，甚至在华尔街因为看空 Netflix 有了名气。不过奇怪的是，他本人还是 Netflix 的用户。

帕契特对媒体表示，自己从未说过 Netflix 是一家糟糕公司和糟糕的服务，从 2004 年以来他一直是 Netflix 用户，从未取消会员。他在 Netflix 上看了大量影视作品，认为每月 15.49 美元的会员费还算值。

在业务运营上，除了进入游戏之外，帕契特并未批评过 Netflix 管理层的所作所为。

帕契特居住在加州长滩。在新冠疫情之前，他每天早上 3 点 15 分起床，以便能够在 4 点 50 分抵达韦德布什公司在洛杉矶的办公室（这个时间也是美国股市开始之前一个半小时）。他和机构投资人会谈，进行研究，给客户撰写研究报告，一直到下午 2 点半。他领导着其他三名副手，今年夏天准备再招聘一个，把关注的上市公司增加到 35 家。

帕契特关注的游戏公司包括动视暴雪、电子艺术、Take-Two，以及 Zynna，Netflix 是唯一一家好莱坞性质的公司。

帕契特对于 Netflix 的观点引发了一些华尔街大牌投资人的注意。

在过去十年中，Netflix 股价出现了不可思议的上涨，超出了帕契特制定的目标股价。不过他的看空似乎已经被后来的财报和股价表现所证明。在过去九个财季中，其中的八个财季，Netflix 股价在发布财报后出现了大跌。

帕契特认为，他比同行更早预见到了 Netflix 今天的巨大挑战，比如网络视频市场竞争越来越激烈，会员增长速度放缓。帕契特甚至在十年前就预言，传统的好莱坞影视公司将会进入视频市场。

他表示，自己最初在 2011 年 10 月作出这一预测，即一旦好莱坞公司发现视频是一个好模式，他们就会进场。不过，迪士尼公司直到 2019 年才推出服务。

帕契特表示，让他意外的是，好莱坞公司一直没有发现视频的价值，而突然一下子，所有的公司都进入了这个市场。帕契特称，自己的先见之明导致他和其他华尔街分析师“不同步”。