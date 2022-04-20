分析师：苹果 iPhone 13 需求仍高于历代同期，但 iPhone SE 3 低于预期

4 月 20 日消息，据国外媒体报道，苹果公司去年 9 月 15 日凌晨推出的 iPhone 13 系列智能手机，上市后市场需求强劲，推升了 iPhone 的整体销量，也推动苹果智能手机的销量在去年四季度超过三星，重回第一。

虽然 iPhone 13 上市销售已超过半年，同历代 iPhone 一样，上市后的销量也出现了季节性的变化，但从分析师的报告来看，目前 iPhone 的需求依旧强劲，也强于历代 iPhone 同期。

投行分析师对美国运营商渠道的调查显示，iPhone 的份额在 3 月份有改善，Verizon、AT&T 和 T-Mobile 这三大运营商 3 月份的出货量中，iPhone 所占的份额至少有 60%，虽然低于三星 Galaxy S22 推出之前的份额，但还是高于过去几年。

外媒在报道中还提到，美国电信运营商目前的 4 款 iPhone 13，都有较高的库存，但两款高端版本，也就是 iPhone 13 Pro 和 iPhone 13 Pro Max 的供应量，低于另外两款，iPhone 13 也已取代 iPhone 13 Pro Max，成为 3 月份最畅销的机型。

对于苹果 3 月 9 日凌晨新推出的支持 5G 网络的 iPhone SE，分析师的调查显示需求低于预期，部分运营商的代表甚至认为需求还不及 2020 年推出的第二代 iPhone SE 同期。