Netflix 市值蒸发逾 557 亿美元，拖累纳指跌超 1%，中概股电商、音视频板块普跌

北京时间 4 月 21 日消息，美联储褐皮书承认通胀压力居高不下，美股涨跌不一，Netflix 抛售潮打压纳指下挫逾 1.2%，IBM 和宝洁拉动道指上涨。截至收盘，道指涨 249.59 点，涨幅为 0.71%，报收 35160.79 点；标普 500 指数跌 2.76 点，跌幅为 0.06%，报收 4459.45 点；纳指跌 166.59 点，跌幅为 1.22%，报收 13453.07 点。

▲ 纳指跌 1.22%，报收 13453.07 点

中概股中主要科技股悉数下跌，电商、音视频、在线教育板块普跌，其中哔哩哔哩跌近 8%，爱奇艺跌近 7%，斗鱼、拼多多跌超 6%，京东、网易有道、虎牙跌超 5%，阿里巴巴、腾讯音乐、荔枝跌超 4%。

美国主要科技巨头大多数下跌：

▲ 美国主要科技巨头

中国主要科技股悉数下跌：

▲ 中国主要科技股

中概股股价

上涨的其他中概股包括：

▲ 上涨的其他中概股

下跌的公司包括：

▲ 下跌的其他中概股

▲ 德意志银行称阿里短期面临压力 长期将迎来结构性机遇

受多种因素影响，过去 12 个月阿里巴巴股价累计下跌 60%。德意志银行分析师蒋勇士（Leo Chiang）发表投资报告称，鉴于中国新冠疫情多点散发和国际地缘政治的不确定性，投资者应当能预计到“阿里巴巴多个业务线将面临更大的短期压力”，例如，电子商务、线下零售和云计算业务。

▲ 德意志银行给予阿里股票“买进”评级

不过，在疫情期间，阿里巴巴旗下本地服务盒马鲜生、饿了么用户数量出现增长，用户也更活跃，尤其是在上海、深圳等受疫情影响较大的地区。此外，蒋勇士还认为，疫情过后这些业务将迎来结构性机遇。他给予阿里巴巴股票“买进”评级和 172 美元目标股价。

▲ 上市不到 1 年滴滴暴跌逾 86%

去年 6 月 30 日，滴滴以 14 美元的发行价登陆纽交所，今天收盘价为 1.88 美元，不到 1 年时间暴跌逾 86%。去年 12 月，滴滴公布了从纽交所退市、赴港上市的计划。在应用没有通过隐私和网络安全审核后，滴滴暂缓赴港上市的计划。滴滴还宣布将在 5 月 23 日的股东大会上对退市计划进行表决。

▲ 滴滴还在尝试退市

尽管股价暴跌，但滴滴营收仍然在增长。2019 年滴滴营收增长 14%，2020 年下降 8%，2021 年增长 23% 至 1738 亿元，其中国内出行业务增长 20%，不过，其 EBITA 亏损扩大逾 1 倍至 192 亿元。分析师预计滴滴今年营收将增长 3% 至 1796 亿元，亏损将收窄至 105 亿元。但滴滴还在尝试退市，可能大多数投资者会蒙受损失。

美国 / 国外科技股

上涨的其他国外科技股包括：

▲ 上涨的其他国外科技股

下跌的公司包括：

▲ 下跌的其他国外科技股

▲ Netflix 跌幅一度接近 40% 市值蒸发逾 3500 亿元

Netflix 星期二美股收盘后发布了表明逾 10 年来用户首次流失的财报，星期三常规交易中股价一度探底 212.51 美元，跌幅达近 40%，市值蒸发逾 557 亿美元（约合人民币 3564 亿元）。疲软的业绩和低迷的展望，促使许多华尔街分析师因担心其长期增长潜力而下调 Netflix 股票评级。

▲ 财报令人失望，诸多华尔街投资公司下调 Netflix 股票评级

美国银行分析师星期三发表投资报告称，“虽然它重新加速增长的计划（限制密码共享和广告业务模式）值得考虑，但它自己也承认，这些措施要到 2024 年才能产生明显影响，时间有点长。”美国银行是因令人失望的财报而下调 Netflix 股票评级的 9 家投资公司之一。

▲ 加息时代百年老店再获华尔街青睐 IBM 单日涨幅创 2 年来新高

昨天发布好于预期的第一季度财报后，促使诸多分析师上调目标股价和业绩预期，今天常规交易中 IBM 股价一度摸高 139.56 美元，涨幅超过 8%，这也是自 2020 年 4 月初以来表现最好的一个交易日。由于美联储已开始通过上调利率抑制通胀，今年 IBM 股票获得投资者青睐。

▲ 摩根士丹利上调 IBM 目标股价、营收增长预期

摩根士丹利分析师埃里克・伍德林（Erik Woodring）发表投资报告称，“在连续两个季度业绩出色后，我们对 IBM 越来越有信心了。”伍德林对 IBM 股票的评级相当于“买进”。摩根士丹利将 IBM 12 个月目标股价由 150 美元上调至 157 美元，并把 2022 年营收增幅预期由之前的约 4% 上调至 5%。