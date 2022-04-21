首页
IT圈
辣品
设置
  • 日夜间
    白天
  • 主题色
投稿
订阅
软媒应用
首页 > 数码之家>智能家电

苹果 tvOS 15.5 开发者预览版 Beta 2 发布

2022/4/21 8:38:19 来源：IT之家 作者：潇公子 责编：潇公子
评论：

IT之家 4 月 21 日消息，苹果今日向开发人员发布了 tvOS 15.5 Beta 2 更新，版本号为 19L5557d，用于测试目的，该软件在第一个测试版发布两周后发布。

开发人员可以通过使用 Xcode 将配置文件下载到 Apple TV 上来下载新的 tvOS 15.5 测试版。

tvOS 更新通常规模较小，主要侧重于底层错误修复和改进，而不是主要的面向外部的更改。

到目前为止，我们还没有在 tvOS 15.5 中发现新功能。

下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：tvOS 15.5Apple TV苹果

软媒旗下网站： IT之家 辣品 - 超值导购，优惠券 最会买 - 返利返现优惠券 iPhone之家 Win7之家 Win10之家 Win11之家

软媒旗下软件： 魔方 旗鱼浏览器（极速内核） 云日历 酷点桌面 Win7优化大师 Win10优化大师 软媒手机APP应用