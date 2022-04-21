苹果 tvOS 15.5 开发者预览版 Beta 2 发布

IT之家 4 月 21 日消息，苹果今日向开发人员发布了 tvOS 15.5 Beta 2 更新，版本号为 19L5557d，用于测试目的，该软件在第一个测试版发布两周后发布。

开发人员可以通过使用 Xcode 将配置文件下载到 Apple TV 上来下载新的 tvOS 15.5 测试版。

tvOS 更新通常规模较小，主要侧重于底层错误修复和改进，而不是主要的面向外部的更改。

到目前为止，我们还没有在 tvOS 15.5 中发现新功能。