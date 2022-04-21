苹果 Apple Music 空间音频新增支持 DJ Mixes 混音

IT之家 4 月 21 日消息，据 MacRumors 报道，苹果今日宣布在 Apple Music 上使用杜比全景声 (Dolby Atmos) 在空间音频中支持 DJ mixes 混音。

苹果表示，空间音频中 DJ 混音的推出为听众带来了“多维声音和清晰度”的身临其境的音频体验。该公司补充说，在推出基于 Shazam 技术的项目后，空间音频是 Apple Music 致力于声音和 DJ 混音的“自然下一步”，该项目可识别并补偿参与制作 DJ 混音的所有个人创作者。

“订阅者和创作者对空间音频的反应令人难以置信，我们很高兴能够扩展这种声音创新，”Apple Music 全球舞蹈和电子音乐主管斯蒂芬坎贝尔在一份声明中说。

总部位于底特律的 DJ 和制作人 Jeff Mills 将推出空间音频中的 DJ 混音作为头条新闻，其中包含“从外到内的氛围：逃逸速度混音”的独家混音，该混音还正式重新推出了 Apple Music 的 One Mix 系列，展示了世界顶级 DJ 和制作人。

作为公告的一部分，苹果每月都会添加新的 DJ 混音，Apple Music 还首次推出了 15 个“Boiler Room”混音，这些混音首次在夜总会、节日和狂欢中以空间音频的形式被捕捉，更多的空间音频会话集合将在全年发布。