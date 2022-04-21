微软 Xbox Game Pass 将支持更多育碧游戏，包括《刺客信条：起源》《荣耀战魂：烈火行军版》，附 4 月 XGP 新增游戏

IT之家 4 月 21 日消息，微软已经宣布他们正在与育碧合作，以便在不久的将来将一些发行商的游戏带入 Xbox Game Pass 订阅计划。

除了最近宣布未来几周 Xbox Game Pass 即将推出的内容外，微软还宣布，两款育碧游戏将通过 Ubisoft Connect 应用程序首次亮相 Game Pass。

“未来两个月”内，《刺客信条：起源》《荣耀战魂：烈火行军版》都将提供给 PC Game Pass 订阅玩家。《刺客信条：起源》也将在主机和云游戏上提供给 Game Pass 订阅玩家。

目前，Xbox 和 PC Game Pass 订阅者只能访问少数育碧发布的游戏，例如《极限巅峰》、《《彩虹六号：围攻》》 和《彩虹六号：异种》。后两款游戏在今年 1 月加入 Game Pass，显然育碧游戏的批量订阅服务可能需要相当长的时间才能到来。

Xbox Game Pass 社区负责人 Megan Spurr 在博文中表示，“我们正在与育碧合作，为 Game Pass 库带来更多令人难以置信的游戏”，目前尚不清楚两家公司的合作伙伴关系是否会超出以上两款游戏，以便继续将育碧游戏带到 Xbox Game Pass。

微软公布了 4 月的 XGP 新增游戏阵容，以下为具体名单。

4 月下旬新加入游戏：

已加入：《F1 2021》（云游戏）EA Play、《极品飞车：热力追踪 重制版》（云游戏）EA Play、《Turnip Boy Commits Tax Evasion》云游戏 / 主机 / PC

4 月 26 日：《7 Days to Die》云游戏 / 主机 / PC、《Research and Destroy》主机 / PC

4 月 28 日：《Bugsnax》云游戏 / 主机 / PC、《Unsouled》主机 / PC

即将退出的游戏：

4 月 30 日：《Cricket 19》云游戏 / 主机 / PC、《逃生 2》云游戏 / 主机 / PC、《秘密邻居》云游戏 / 主机 / PC、《怒之铁拳 4》云游戏 / 主机 / PC