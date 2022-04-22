网友反馈 Win11 KB5012592 带来 bug，还有部分用户无法安装更新

IT之家 4 月 22 日消息，作为 2022 年 4 月累积更新的一部分，微软发布了两个主要的累积更新 ——Windows 11 的 KB5012592 和 Windows 10 的 KB5012599。

这两个更新提供了相同的 bug 修复和内容改进，但有部分用户反馈称安装并不顺利，尤其是 Windows 11 用户。

IT之家了解到，KB5012592 和 KB5012599 的最新版本修复了大量 bug，改进了稳定性，同时也改进了 Windows 搜索界面，增加了一些小的新功能，比如对通知的更好控制等等。

由于这次的更新是强制的安全更新，所以系统会为你自动安装，但是更新后可能会遇到一些问题，例如一些用户在安装更新时遇到了问题，而其他人则反馈称存在性能问题。

Windows 11 KB5012592 的已知问题

微软表示，在最新的补丁中，使用控制面板中的 Windows 7 时代的“备份和恢复”工具创建的恢复磁盘可能无法启动。值得庆幸的是，这个 bug 不会影响到内置在操作系统中的现代恢复选项，也没有第三方备份或恢复应用程序受到影响。

在反馈中心和 Reddit 上，有用户称，这一更新可能无法安装，系统只是给出了模糊的错误消息，比如 0x800f081f、0xc1900101 和 0x800f0988，并没有提供具体细节。不过，微软此前警告称，由于各种原因，一些配置不满足条件的机型可能会不兼容。

在其更新连接数据中，微软表示，PC 在更新前两小时和更新后六小时至少应该要保证稳定的网络连接，才能确保 Windows 更新可以成功安装，当然这也适用于 Windows 10。

微软表示:“我们发现，不满足一定连接时间的设备更新成功的可能性很小。”

如何解决 KB5012592 安装问题

那么究竟该如何解决 KB5012592 的安装问题呢? 对于用户来说，在某些情况下，一个简单的系统重启就足以解决 Windows 系统升级问题。

此外，你可以按住“Shift”键点击关机按钮，从而迫使操作系统关闭所有应用程序并注销所有用户，还可以绕过混合关机或休眠状态。

除了 Windows 更新问题，还有用户在 Windows 11 4 月更新中反馈了以下问题：

应用程序可能无法以 0xc0000022 启动。不过这一问题已通过服务器端更新修复。

性能问题和一个奇怪的 bug，例如光标会跳过屏幕上的某些位置。不过这已在较新的预览版本中得到修复。

Windows 10 中的已知问题 KB5012599

KB5012599 也有类似问题，例如更新可能无法安装（0x800f0831）。在微软论坛中，有用户反馈称累积更新已成功下载但在一段时间不活动后，它会卡在“正在安装 20%”处，然后移动到 100%。

在安装过程中卡住后，Windows 更新会生成 0x800f0831 报错以及安装失败的消息。

“在过去的 2 个小时里，我一直在尝试解决这个问题，包括运行 Windows 更新疑难解答以及许多其他建议，但没有任何效果，”一位用户在论坛中指出，其他人也对调查结果表示赞同。