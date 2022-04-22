华纳兄弟 CNN + 本月底将关停，推出至今尚未满月

北京时间 4 月 22 日早间消息，据报道，华纳兄弟探索（Warner Bros. Discovery）将于当地时间 4 月 30 日关闭 CNN+，而此时距离这款独立流媒体服务正式推出才刚刚过去几周。

“这项决定与质量无关。我们非常感激大家在建设 CNN + 的过程中投入的工作、斗志和创造力，这个组织拥有了不起的人才和引人入胜的节目。”CNN WorldWide 董事长兼 CEO 克里斯・李克特（Chris Licht）在声明中说，“但我们的客户和 CNN 可以利用更简单的流媒体选择享受更多服务。”

该公司还宣布 CNN + 负责人安德鲁・莫斯（Andrew Morse）将在过渡期结束后离开华纳兄弟探索。现任 CNN + 总经理兼产品负责人的亚历克斯・麦卡勒姆（Alex MacCllum）将会在莫斯离职后负责人 CNN Digital 业务。

不到一个月前，华纳传媒在 3 月 29 日推出了这款独立的新闻服务，2 周后获得的日活跃观众不足 1 万人。该公司表示，他们将会按照比例向客户退还订阅费。

知情人士表示，新任 CNN 负责人李克特曾经与华纳兄弟探索的其他高管共同花费几周时间，为 CNN 分析了一项流媒体战略。知情人士透露，关闭 CNN + 的决定正是基于他的建议。李克特的正式任命等到 5 月 1 日才能生效。

华纳兄弟探索尚未正式披露其流媒体计划和野心，但之前有报道称，其目标是将 HBO Max 和 Discovery + 与其它来自华纳传媒的内容合并，有可能包括新闻和体育内容，从而通过这种一体化的内容与 Netflix 竞争。

如果其目标是通过这样的综合性平台吸引尽可能多的订户，那么为 CNN + 单独分配资源，而不是将其整合到更大的平台中，就势必与这项战略相抵触。

知情人士表示，李克特和华纳兄弟探索全球流媒体负责人 JB・佩雷特（JB Perrette）都在周四的全体员工大会上对 CNN 员工发言。

李克特首先对 CNN 员工强调，在这么短时间内关闭 CNN + 属于特殊情况。

佩雷特告诉员工，当新的领导层认定 CNN + 在战略层面不符合公司的计划后，最符合逻辑的做法就是尽快关闭，“一刻也不能延误”。

他还提到了 Discovery 之前推出的小众流媒体网络，包括 Food Network Kitchen 和 GolfTV，并表示该公司已经由此得出结论：消费者不愿多花钱购买小型服务。他表示，华纳兄弟探索虽然会在流媒体领域承担一定的风险，但不会在明知注定失败的情况下白费力气。

知情人士表示，佩雷特还回答了员工的问题，回应了谁应当为这一项目的闪电失败负责。佩雷特把责任归咎于华纳传媒之前的领导层：他们明知 Discovery 领导层对该产品的可行性持怀疑态度，却依然坚持推进这款产品。

知情人士表示，员工的情绪以愤怒和怀疑为主。他们透露，CNN + 有 600 多名员工从事节目制作，许多人都将在周五收到正式的解雇通知，并有机会重新在 CNN 内部申请工作。

李克特在内部备忘录中对 CNN + 员工表示，他们将会“在未来 90 天继续获得薪水和福利，以便在 CNN、CNN Digital 和华纳兄弟探索旗下其他部门寻找机会。这段时期结束后，任何离开 CNN + 的员工都会获得最少 6 个月的补偿（具体取决于在 CNN 服务的时间）。”

知情人士表示，CNN 在为 CNN + 招募新人才和节目制作方面投入了数亿美元。其中一些节目将迁移到 HBO Max，其他内容可能会在 CNN.com 和免费的 CNN 应用上播出。他们招募的部分新人才可以到 CNN 线性电视台任职，但李克特将在未来几周作出具体决定。

3 月 29 日，即将离职的华纳传媒 CEO 詹森・吉拉尔（Jason Kilar）在一系列推文中表示，CNN+“对 CNN 的重要性就像线性频道过去 42 年扮演的角色一样。”