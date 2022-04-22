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Ubuntu 22.04 LTS 发布：升级 Linux 内核、ARM64 英伟达驱动、全新桌面...（附下载地址）

2022/4/22 8:13:17 来源：IT之家 作者：汪淼 责编：汪淼
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感谢IT之家网友 送我上青云OC_Formula大药师Microbubu辛巳流火 的线索投递！

IT之家 4 月 22 日消息，Canonical 宣布推出 Ubuntu 的最新 LTS（长期支持）版本 22.04（Jammy Jellyfish），该版本是自 2004 年的 4.10（Warty Warthog）以来的第 36 个版本。

Ubuntu 22.04 LTS 将为 Ubuntu Desktop、Ubuntu Server、Ubuntu Cloud 和 Ubuntu Core 带来 5 年支持，也就是到 2027 年 4 月

Ubuntu 22.04 LTS 部分改进如下：

Linux 内核：

  • Ubuntu Desktop 将在最新一代的认证设备 (linux-oem-22.04) 上自动选择加入 v5.17 内核。

  • Ubuntu Desktop 在所有其他几代硬件上使用滚动 HWE 内核 (linux-hwe-22.04)。滚动 HWE 内核基于 22.04.0 和 22.04.1 版本的 v5.15 内核。

  • Ubuntu Server 默认为非滚动 LTS 内核 v5.15 (linux-generic)。

  • Ubuntu Cloud 和设备与合作伙伴合作使用优化的内核 v5.15+。

英伟达驱动：

除了现有的 x86_64 之外，Ubuntu 22.04 LTS 在 ARM64 上添加了英伟达驱动程序的 linux-restricted-modules。ARM64 的用户现在可以使用 ubuntu-drivers 工具从 Ubuntu Archive 安装和配置英伟达驱动程序。

工具链升级：

  • GCC 更新到 11.2.0 版本，binutils 更新到 2.38，glibc 更新到 2.35。

  • Python 升级到 3.10.4，Perl 升级到 5.34.0。

  • LLVM 现在默认为 14 版，golang 默认为 1.18.x 版，rustc 默认为 1.58 版本。

  • 除了 OpenJDK 11，现在还提供了 OpenJDK 18（但不用于包构建）。

  • Ruby 从 v2.7.4 更新到 v3.0。

OpenSSL 3.0：

已将 OpenSSL 库升级到新的 3.0 版本，默认情况下禁用许多遗留算法。使用 SHA1 或 MD5 作为哈希算法的证书现在在默认安全级别下无效。

Ubuntu 桌面：

  • Ubuntu 现在提供 10 种颜色选择，每种颜色都有深色和浅色样式。

  • Firefox 现在仅作为快照在 Ubuntu 中提供，由 Mozilla 直接维护，这意味着可以更快地获得最新的 Firefox 版本。

  • 桌面图标默认显示在右下角，但可以通过添加到“设置”应用的“外观”面板的新设置来更改。

  • 控制 Dock 外观和行为的新设置。

  • Dock 设备和文件管理器集成已得到改进。

GNOME：

  • GNOME 使用 GNOME 41 和 GNOME 42，这样做主要是为了避免使用 libadwaita。

  • 支持新的跨桌面深色样式首选项。

  • GNOME Shell 和 mutter 带来很多性能改进。

  • 支持具有隐私屏幕的硬件。

  • RDP 现在可用于远程共享桌面。

IT之家小伙伴可以点此下载 Ubuntu 22.04 LTS，关于完整的更新日志，可以点此查看

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关键词：Ubuntulinux

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