Ubuntu 22.04 LTS 发布：升级 Linux 内核、ARM64 英伟达驱动、全新桌面...（附下载地址）

IT之家 4 月 22 日消息，Canonical 宣布推出 Ubuntu 的最新 LTS（长期支持）版本 22.04（Jammy Jellyfish），该版本是自 2004 年的 4.10（Warty Warthog）以来的第 36 个版本。

Ubuntu 22.04 LTS 将为 Ubuntu Desktop、Ubuntu Server、Ubuntu Cloud 和 Ubuntu Core 带来 5 年支持，也就是到 2027 年 4 月。

Ubuntu 22.04 LTS 部分改进如下：

Linux 内核：

Ubuntu Desktop 将在最新一代的认证设备 (linux-oem-22.04) 上自动选择加入 v5.17 内核。

Ubuntu Desktop 在所有其他几代硬件上使用滚动 HWE 内核 (linux-hwe-22.04)。滚动 HWE 内核基于 22.04.0 和 22.04.1 版本的 v5.15 内核。

Ubuntu Server 默认为非滚动 LTS 内核 v5.15 (linux-generic)。

Ubuntu Cloud 和设备与合作伙伴合作使用优化的内核 v5.15+。

英伟达驱动：

除了现有的 x86_64 之外，Ubuntu 22.04 LTS 在 ARM64 上添加了英伟达驱动程序的 linux-restricted-modules。ARM64 的用户现在可以使用 ubuntu-drivers 工具从 Ubuntu Archive 安装和配置英伟达驱动程序。

工具链升级：

GCC 更新到 11.2.0 版本，binutils 更新到 2.38，glibc 更新到 2.35。

Python 升级到 3.10.4，Perl 升级到 5.34.0。

LLVM 现在默认为 14 版，golang 默认为 1.18.x 版，rustc 默认为 1.58 版本。

除了 OpenJDK 11，现在还提供了 OpenJDK 18（但不用于包构建）。

Ruby 从 v2.7.4 更新到 v3.0。

OpenSSL 3.0：

已将 OpenSSL 库升级到新的 3.0 版本，默认情况下禁用许多遗留算法。使用 SHA1 或 MD5 作为哈希算法的证书现在在默认安全级别下无效。

Ubuntu 桌面：

Ubuntu 现在提供 10 种颜色选择，每种颜色都有深色和浅色样式。

Firefox 现在仅作为快照在 Ubuntu 中提供，由 Mozilla 直接维护，这意味着可以更快地获得最新的 Firefox 版本。

桌面图标默认显示在右下角，但可以通过添加到“设置”应用的“外观”面板的新设置来更改。

控制 Dock 外观和行为的新设置。

Dock 设备和文件管理器集成已得到改进。

GNOME：

GNOME 使用 GNOME 41 和 GNOME 42，这样做主要是为了避免使用 libadwaita。

支持新的跨桌面深色样式首选项。

GNOME Shell 和 mutter 带来很多性能改进。

支持具有隐私屏幕的硬件。

RDP 现在可用于远程共享桌面。

IT之家小伙伴可以点此下载 Ubuntu 22.04 LTS，关于完整的更新日志，可以点此查看。