消息称科技巨头 Meta 已暂停自研 AR 眼镜处理器开发

集微网消息，据外媒报道，Meta（原 Facebook）公司日前决定暂缓为其 AR 眼镜产品自研处理器的努力，转而决定继续使用高通芯片。

此前 Meta 据传有意为其 AR / VR 产品开发专用处理器，以摆脱对高通产品的依赖，并实现更好的定制性能，该芯片项目代号巴西利亚（Brasilia）。

外媒称，尽管巴西利亚项目暂停，但 Meta 并不会放弃自行研制处理器的努力，并将搭载于其规划中的智能手表产品上。