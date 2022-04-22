Meta 桑德伯格被曝曾两次向英国小报施压，要求搁置动视暴雪 CEO 不利报道

4 月 22 日消息，据知情人士透露，Facebook 母公司 Meta Platforms 首席运营官谢丽尔・桑德伯格 (Sheryl Sandberg) 正面临内部审查，原因是她曾两次向英国小报《每日邮报》施压，要求搁置关于其前男友、动视暴雪首席执行官鲍比・科蒂克 (Bobby Kotick) 的不利报道。

知情人士表示，在 2016 年和 2019 年，桑德伯格曾两次联系《每日邮报》数字版 MailOnline，希望搁置一篇关于科蒂克前女友在 2014 年对他申请临时限制令的报道。据悉，桑德伯格和科蒂克与一个包括 Facebook 和动视暴雪员工以及付费外部顾问的团队合作，制定了一项应对策略，以说服《每日邮报》不要报道限制令事宜。

首次联系是在 2016 年，当时桑德伯格和科蒂克刚开始约会，第二次是他们在 2019 年分手前后。Meta 的法律和公关顾问担心，关于此事的报道会对桑德伯格作为女性权益倡导者的声誉产生负面影响。据接近桑德伯格和科蒂克的人士说，Meta 最近开始审查桑德伯格的行为，以及她是否违反了公司的规定。这些知情人士说，在《华尔街日报》去年年底开始对这些事件进行报道后，审查就开始了。

MailOnline 与纸质出版物分开运营，从未发表过任何关于科蒂克限制令的相关报道。据知情人士透露，《华尔街日报》查阅的文件显示，在 2014 年获得的法庭文件中，科蒂克的一位前女友曾指控科蒂克在家中骚扰她，之后还获得了针对科蒂克的临时限制令。

根据洛杉矶县高等法院的记录，这名女子最初请求更长时间的禁令，但三周后，应双方的要求，此事被从法庭日程表上删除，临时限制令结束，请愿书被驳回。据知情人士透露，原告后来表示，她提交的限制令声明中包含许多要么被夸大、要么不真实的指控。MailOnline 尝试刊发关于限制令的文章时，意识到她至少已经撤回了部分指控。

知情人士称，在 2016 年和 2019 年，桑德伯格告诉 MailOnline，科蒂克的前女友已经撤回了指控。据悉，2016 年关于如何阻止 MailOnline 发表有关禁制令文章的讨论时，最初包括桑德伯格、科蒂克、动视暴雪和 Facebook 员工、美国和英国的外部公关顾问和律师。这个团队讨论了他们认为 MailOnline 获得了哪些信息，以及他们是否能说服该报领导层相信，科蒂克受到了错误的指控。

关于桑德伯格说了什么，以及她是否在与 MailOnline 的交流中直接借用了 Facebook 的力量，有相互矛盾的说法。据知情人士透露，科蒂克曾坦言，桑德伯格曾在 2016 年威胁 MailOnline，称如果发表不利于他的文章，可能会损害该媒体与 Meta 之间的商业关系。

但在一份书面声明中，科蒂克澄清说：“我从来没有说过这样的话。”他还说，《华尔街日报》关于此事的其他报道不够准确，但没有提供更多细节。科蒂克称自己的理解是，MailOnline 之所以没有刊登相关报道，是因为事件本身不是真的。当被问及限制令和前女友时，科蒂克说这件事很久以前就结束了，他们仍然是朋友。

当时与桑德伯格密切共事的人说，直接发出威胁不是她的性格，但考虑到 Facebook 在新闻行业的影响力，即使是她打来的电话也很可能会引起恐慌。据知情人士透露，Facebook 内部的许多高管断言，考虑到这家社交媒体巨头对网络流量的影响力，以及桑德伯格的个人权力和影响力，她对某篇新闻文章的任何干预，无论她具体说了什么，都很可能被视为威胁。

Meta 的女发言人表示：“桑德伯格从未为了影响编辑决定而利用 MailOnline 与 Facebook 的商业关系做出威胁。”另据知情人士透露，2016 年，时任 MailOnline 主编的马丁・克拉克 (Martin Clarke) 告诉员工，该媒体不会刊登关于科蒂克限制令的文章，称他已经收到了桑德伯格的信息。

据知情人士称，在 2019 年 MailOnline 试图再次报道此事时，桑德伯格向该媒体创始人兼母公司董事长的曾孙乔纳森・哈姆斯沃斯 (Jonathan Harmsworth) 发了电子邮件，表达了对这篇文章潜在影响的担忧。她写道，她赞赏《每日邮报》报道正确事实的承诺。

多名知情人士说，由于哈姆斯沃斯本人不参与编辑事务，他把这个问题交给了克拉克。克拉克和桑德伯格在 2019 年通过电子邮件进行了交流，他已经于 2022 年 2 月离职。一位了解《每日邮报》内部情况的人士说，那些就 MailOnline 的报道与桑德伯格互动的人并不觉得受到威胁。

MailOnline 是流量最高的英文新闻网站之一，和许多出版商一样，其大部分流量依赖于 Facebook。根据该出版物的数据，2010 年，Facebook 为 MailOnline 提供了 10% 的英国流量。2016 年，Facebook 宣布了两种新的视频广告格式，而《每日邮报》是获得提前访问权限的高端出版商之一。使用这些新的视频广告格式需要出版商使用 Facebook 的另外两个产品，Facebook Audience Network 和 Instant Articles，《每日邮报》也都可以访问。

据当时与科蒂克和桑德伯格关系密切的人士说，在他们约会的三年里，两人经常通过对方公司的员工寻求公关建议。2016 年，科蒂克将《华尔街日报》记者的一份询问转给了曾为桑德伯格工作的 Facebook 员工，同时无意中将电子邮件内容抄送给了《华尔街日报》记者。

自 2008 年以来，桑德伯格始终是 Meta 及其前身 Facebook 的二号人物。据知情人士称，鉴于桑德伯格在公众中的巨大影响力，她在 Meta 外部的顾问经常与内部员工合作，帮助处理桑德伯格的诸多个人公关问题。

科蒂克自 1991 年以来一直执掌动视暴雪。最近，这家视频游戏巨头同意被微软斥资约 750 亿美元收购。2021 年 7 月份，加州提起诉讼，指控科蒂克隐瞒公司广泛存在的性骚扰和歧视行为，动视暴雪对此表示异议。此后，科蒂克承受了来自股东、员工和商业合作伙伴的巨大压力。

今年 3 月底，加州一名法官批准了动视暴雪与美国平等就业机会委员会达成的 1800 万美元和解协议。科蒂克表示，他致力于让该公司成为消除职场骚扰和歧视的行业典范。洛杉矶县高等法院与 2014 年 3 月限制令有关的公开案件档案中，目前没有科蒂克前女友宣誓声明的副本。法院官员说，限制令通常会包括所有相关文件。

在声明中，这名女子说她通知科蒂克，他们的关系已经结束了，因为科蒂克欺凌她，而且控制欲很强。根据声明，科蒂克随后在未被邀请的情况下出现在前女友位于洛杉矶的家中，并试图强行进入，促使她报警。女方还说，警方为她提供了紧急保护令。法庭记录显示，随后发布的临时限制令禁止科蒂克靠近她 100 米以内，也不能与她联系。不过限制令于 2014 年 4 月 17 日撤销。

美国当地时间周四，在这篇文章发表后，科蒂克前女友的发言人代表其发布书面声明称：“我八年多前对科蒂克的指控是假的。”