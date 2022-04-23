谷歌搜索已支持显示美国城市空气质量指数

IT之家 4 月 23 日消息，据 MSPoweruser 报道，Google 搜索将显示美国空气质量指数 (AQI) 范围从 0 到 400 及以上的结果（也以从绿色到紫色的颜色进行解释）。除了数字之外，AQI 还将提供分数是优良还是污染的解释。

谷歌一直在改进其搜索引擎。我们在过去几个月中目睹的一些最新发展是，Android 能够删除最后 15 分钟的 Google 搜索历史记录、移动设备上的连续滚动、Lens 中的 Google 多搜索功能等等。

谷歌首先在印度发布了该功能（现在也可以在澳大利亚维多利亚州使用），现在正在通过 airnow.gov 和 PurpleAir 的帮助将其带到美国的搜索服务中。移动端和桌面端网络用户可以输入他们想查询的美国城市，搜索会提供指定位置的信息。用户可以输入“波士顿的空气质量”或“布鲁克林的空气质量”。例如，截至撰写本文时，布鲁克林市的 AQI 为 27，空气质量优良。

另一方面，鉴于该功能现在是为美国用户量身定制的，居住在该地区的用户只需输入“我附近的空气污染”即可立即收集有关他们周围地方的空气质量信息。所有信息都将放在 Google 搜索中的指定卡片上。