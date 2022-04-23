郭明錤：越来越多供应商进入苹果 iPhone VCM 供应链，竞争日趋激烈

IT之家 4 月 23 日消息，郭明錤开始在自己的博客网站更新分析报告。他认为，iPhone 14 前置摄像头将采用 VCM（音圈马达）支持 AF（自动对焦），立讯精密刚刚进入苹果供应链，目前还少于第一供应商阿尔卑斯，他认为竞争会变得越来越激烈。

他表示，立讯精密在苹果的中国供应商中执行力最好，与苹果合作最密切。

据称，大立光在 2021 年成为了 iPhone 13 超广角镜头的新 VCM 供应商，立讯精密也将成为 2022 年 iPhone 14 前置摄像头新 VCM 供应商。此外，LG Innotek 也将成为 2023 年 iPhone 15 的新 VCM 参赛者。

IT之家曾报道，郭明錤之前还表示，预计今年晚些时候推出的所有四款 iPhone 14 系列机型都将配备升级后的前置摄像头，具有自动对焦功能和更大的 ƒ/1.9 光圈。

更大的光圈将允许更多光线通过镜头并到达 iPhone 14 机型的前置摄像头传感器。郭明錤表示，这些相机升级可能会改善人像模式照片和视频的景深效果，而自动对焦可以增强 FaceTime 和 Zoom 视频通话的对焦效果。相比之下，所有 iPhone 13 机型的前置摄像头都是定焦和 ƒ/2.2 光圈。