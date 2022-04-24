微软官方教你如何拆解 Surface Laptop Studio，展示其可维修性

IT之家 4 月 24 日消息，在微软 Surface YouTube 频道发布的一段视频中，微软展示了 Surface Laptop Studio 的可维修性。这段长达 14 分钟的演示视频展示了该设备的全部拆解过程，并介绍了一些可以用很少工具就能更换的部件。

当然，微软也给出了警告，称用户在维修设备时要寻求专业人员的帮助，自己做这些事情时要谨慎，这个视频中的工具包括抹刀、镊子和带有 3IP 和 6IP 尖端的 Torx Plus 螺丝刀。微软甚至建议使用防静电腕带，以避免烧坏内部元件。微软还提到，在微软支持网站的服务指南中可以找到指南。

视频显示，要进入 Laptop Studio 的内部，需要先撕掉橡胶脚以及围绕设备底唇的胶带，然后会看到七个螺钉，以及帽檐上的两个螺钉。卸下这些螺丝后就可以拉出背板，进入固态硬盘进行更换，也可以断开电源（只用两颗螺丝），或者拆下电池线，然后再拆下电池。

随着背板和固态硬盘的移除，微软进一步指出该设备可维修的不仅仅是这些部件，风扇、主板和显示模块都是可拆卸的，没有隐藏的粘合剂或胶水。

维修视频继续展示了更换显示模块（4:50 分）、Surface 连接端口和音频插孔（7:04 分）、风扇（8:43 分）低音炮（9:51 分）的过程。甚至主板也被拆下（10:47 分），以及散热模块（11:43 分），显示微软有视觉指导（通过贴纸），展示说明螺丝可能被覆盖的地方。然后，微软在视频的最后提到，在重新组装过程中，拆除固态硬盘会使其进入修复模式，因此在连接充电器之前，设备不会通电。

可以看到 Surface Laptop Studio 中的很多部件都可以更换，但为了进入设备，用户需要更换橡胶脚和胶带。

IT之家了解到，微软在 2021 年 10 月表示，一个第三方组织将研究增加消费者维修设备的选择对环境和社会的影响。微软还与 iFixit 合作，为授权技术人员提供 Surface 维修工具，使设备维修更快、更高效。教育中的新 Surface Laptop SE 也是相当可修复的设备，主要由塑料制成。